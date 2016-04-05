Додано: Нед 17 кві, 2022 09:38

prodigy написав: начинаете расстраивать такими умозаключениями) начинаете расстраивать такими умозаключениями)

не нарывайтесь и вы на комплимент), в переходах на личности у меня друзей нет. В ответ обычно пишу всё что сам о человеке думаю, без разницы обижу я этим оппонента или нет.У меня 5 вагонов информации, чтобы так думать, то что я здесь пишу это мизерный % от того, что я нашел и проанализировал.Политических и военных целей у пуйла в Украине нет, оккупированный Херсон ему 300 лет не нужен, до войны про него в РФ мало кто знал чтобы сейчас им гордиться. Народ РФ хочет Киев, Одессу и Львов. Это брендовые города, Киев "мать городов русских", Одесса город курорт и город герой, там вся Москва до 2014 в Ибице и Итаке тусовалась. Львов - колыбель украинской культуры.Херсон, Каховка, Волноваха, Мариуполь их не интересует и никогда не интересовалиДонецких там ненавидят ещё с 2014 года, понаехали, начали требовать пособия, работу, гражданство, пенсии. Заявленная "Защита Донбасса" такой огромной ценой, ничего кроме злобы и возмущения не вызовет. Это как проиграть миллион при этом выиграв 1 доллар.Я если найду соцопрос чего русские ждут от этой войны, вам покажу, ничего из там перечисленного пуйло предложить не может. Это серьезная заявка общества на его бессилие. Пуйло сильный пока его боятся. Потом карета превращается в тыкву.Про крейсер вы тоже ошибаетесь. Русским всю жизнь внушали что их союзники - армия и флот. И что их армия 2я в мире, эта новость сотрясение головного мозга. Начало понимания что война идёт к проигрышу.С курском аналогия неуместна, он сам затонул а здесь военное поражение флагмана, врагом которого недооценивали, получается если фоагману хватило 2х ракет, остальные корабли ЧФ потерять ещё проще.