prodigy написав:будут безмерно счастливы и благодарны , если получат своих чад домой живыми (а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем) пропал без вести (значит 100% живой)
Я ще/покищо на власні очі не бачив (за долею випадку мав їхати на самий передок, але щось змінилось..... а наступного дня мене вже в списках тих, хто їде - не було), а наші хлопці розказували, що там вздовж дороги/по ровах-канавах - лежать вздуті трупи орків.... по-декуди й купами...
ЛАД написав:мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём.
снова мимо кассы...
ничего мы не дистанцировались , при всех президентах (даже при Ющенко, прытались "дружить" как могли, даже более того) принимали участие в совместных парадах, обменивались визитами депутатов (лично видел как летом в 2002г в гостиницу Киев приехала делегация во главе с Сергеем Мироновым (Председатель Совета Федерации)
В рамках праздника боевые упражнения выполнили корабли двух стран. Кроме того, Владимир Путин и Леонид Кучма наблюдали проход подводной лодки и пилотаж спортивных самолетов. Вертолетчики двух флотов продемонстрировали свое искусство в эвакуации с воды людей, терпящих бедствие.
Перед началом водноспортивного праздника состоялся совместный парад кораблей Черноморского флота России и ВМФ Украины. На севастопольском рейде в парадном строю стояли 28 кораблей. Командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов поздравил моряков с их профессиональным праздником.
По окончании водноспортивного праздника, президенты России и Украины посетят флагман ВМФ Украины "Гетьман Сагайдачный", а также флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва". (нет уже ни того, не другого)
не Украина виновата , перестаньте винить свою страну (хотя не ясно, где у вас свои? наверно СССР )
это Путин еще в 2007году решил изменить мир (потом 2008 -Грузия, и тд)
биомасса это рабы от нее хотят только одно, чтобы русский бункт не снес царя с престола, это задача номер 1 у пуйла. Выдать потерю крейсера с экипажем за "большую победу" не выйдет.
задача номер 1 у пуйла была и есть другая (начинаете расстраивать такими умозаключениями)
никакого русского бунта не предвидется до 2024 (к сожалению) у них 500 росгвардии, 300 полиции, ФСО 15тысяч, ФСБ, Прокуратура (всего больше 1,2млн) этого достаточно, чтобы подавить любое возмущение (цифры условные, если интересно, ищите в сети)
пример Казахстан (справились и давно забыли)
забейте вы на тот крейсер, сколько в рф горевали о Курске? (неделю), к 1му мая о крейсере Москва уже не будет никаких воспоминаний (даже в соцсетях) я уже забыл про него, война продолжается, мне интересно что будет завтра, а не вчера когда уже отвоюют Херсон? Мелитополь как там Изюм/Барвенково?
prodigy написав:начинаете расстраивать такими умозаключениями)
не нарывайтесь и вы на комплимент), в переходах на личности у меня друзей нет. В ответ обычно пишу всё что сам о человеке думаю, без разницы обижу я этим оппонента или нет.
У меня 5 вагонов информации, чтобы так думать, то что я здесь пишу это мизерный % от того, что я нашел и проанализировал.
Политических и военных целей у пуйла в Украине нет, оккупированный Херсон ему 300 лет не нужен, до войны про него в РФ мало кто знал чтобы сейчас им гордиться. Народ РФ хочет Киев, Одессу и Львов. Это брендовые города, Киев "мать городов русских", Одесса город курорт и город герой, там вся Москва до 2014 в Ибице и Итаке тусовалась. Львов - колыбель украинской культуры.
Херсон, Каховка, Волноваха, Мариуполь их не интересует и никогда не интересовали
Донецких там ненавидят ещё с 2014 года, понаехали, начали требовать пособия, работу, гражданство, пенсии. Заявленная "Защита Донбасса" такой огромной ценой, ничего кроме злобы и возмущения не вызовет. Это как проиграть миллион при этом выиграв 1 доллар.
Я если найду соцопрос чего русские ждут от этой войны, вам покажу, ничего из там перечисленного пуйло предложить не может. Это серьезная заявка общества на его бессилие. Пуйло сильный пока его боятся. Потом карета превращается в тыкву.
Про крейсер вы тоже ошибаетесь. Русским всю жизнь внушали что их союзники - армия и флот. И что их армия 2я в мире, эта новость сотрясение головного мозга. Начало понимания что война идёт к проигрышу.
С курском аналогия неуместна, он сам затонул а здесь военное поражение флагмана, врагом которого недооценивали, получается если фоагману хватило 2х ракет, остальные корабли ЧФ потерять ещё проще.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Немного о вопросе, который здесь не затрагивали, но в медийном пространстве поднимается довольно часто. О русской культуре. В самоё тяжёлое время "той" войны, когда главный лозунг был "убей немца!", когда гитлеровская Германия захватила всю Украину, Белоруссию, большую часть европейской России никогда не ставился вопрос о запрете Гёте или Гейне, Бетховена или Баха, о "замещении" немецкой культуры советской, никогда не отказывались от лучшего в немецкой культуре. Не отказывались от изучения немецкого языка.
Какого хрена миллионы русскоязычных украинцев должны отказываться от родного языка только потому, что какой-то Хуйло взялся "защищать русскоязычных", бомбардируя как раз русскоязычные города (в первую очередь!). А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку. Простите, но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни Маяковский, ни многие другие не были проповедниками российской империи и "великорусского" шовинизма. Понимаю переименование в Киеве сквера (или чего-то там) "Дружбы Киева и Москвы" - какая, к чёрту, сегодня "дружба". Но при чём тут Пушкин? Прекрасно понимаю наших деятелей культуры. Для них русские писатели, композиторы - конкуренты. Ребята, конкурируйте творчеством, а не запретами!
Не надо уподобляться российским идиотам и повторять их мерзости простым изменением знака. И отказываться от вершин русской культуры. Так же, как и от всех других культур. Бывшие колонии Англии или Испании создают свои самобытные культуры, не отказываясь при этом от английской или испанской. Я очень люблю Лесю Украинку, но это не мешает мне любить Лермонтова или Уитмена.
от ти і спаливсі
давно ж казали - чумадан - вікзал - рязань...
чого тут сидіті і патякати, що тобі лерманатва забороняють?
prodigy написав:когда уже отвоюют Херсон? Мелитополь?
Эти города были сданы практически без боя, преграды (перешеек, система каналов, мосты, Днепр...) не использованы в обороне. Теперь эти преграды в полной мере использует враг против наших войск. Так что, думаю - не скоро.