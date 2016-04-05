У нас минимум три речки с мостами на пути через Чернобыль в Украину. Тетерев, Уж, Припять. Можно было бы организовать оборону на одной из них. Например на Тетерев. Он не меньше чем речка Ирпень. В крайнем случае мосты повзрывать через эти реки. К Ирпеню враг бы подошел только через неделю вторжения даже при минимальном сопротивлении. Может тогда бы города Ирпень с Бучами остались целыми.
Надеюсь в следующий раз будем действовать более решительно и к Ирпеню враг даже не подойдет. Поэтому писал про партизанском движении которое взрывает мосты в тылу.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 17 кві, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Наши танки или калашниковы тоже вполне имеют спрос. Но надо понимать, что не с силу выдающихся характеристик, а в силу дешевизны. С ДОзвуковыми НЕманеврирующими ракетами, очевидно, ситуация будет близкая.
Таке враження , що дехто і далі дивиться москальське різне ... Для апологетів русского язика пару теперішніх розмов : https://www.severreal.org/a/velikoe-obn ... 96479.html ( Ян Валетов ) https://www.bbc.com/russian/features-61081654 Ну і взагалі всім треба переосмислювати погляди на все російське . І етнічним росіянам , і особливо російськомовним українцям . Історія ж постійно повторюється - і чомусь про це не бажають думати . Німецькомовна Австрія , Судети німецькомовні ... Самоідентифікація - це дуже серйозна штука . І мова в цьому процесі має величезне значення .
prodigy написав: У зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзья -Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонской Республики Алар Карис вы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера? и кто вам сказал, что это Украина не позвала мордатого
Зеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"
я б хотел посмотреть, как эта четверка настоящих друзей посылала Германию на три буквы, если б первой целью Путина стал Сувалкский коридор. Или Нарва, допустим. Сразу бы вспомнили, где лежат настоящие деньги и запасы оружия.
prodigy написав: У зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзья -Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонской Республики Алар Карис вы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера? и кто вам сказал, что это Украина не позвала мордатого
Зеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"
я б хотел посмотреть, как эта четверка настоящих друзей посылала Германию на три буквы, если б первой целью Путина стал Сувалкский коридор. Или Нарва, допустим. Сразу бы вспомнили, где лежат настоящие деньги и запасы оружия.
В НАТО ? Ага - тільки якось так складається враження , що крім промисловості у німців більше нічого немає ... Ну ще провина перед москалями ... І як хтось вже раніше говорив - невідомо де буде Німеччина якрах після нападу на членів НАТО реально ...
Успіх написав:І ЧОМУ в них виявилось так багато дронів/безпілотників?
На вооружении российской армии находятся более 2000 беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.2 лист. 2021 р.
уничтожили 148 ,сколько осталось?
ок , Пуйлу наврали, пусть у них не 2000, а 1200, что меняет в целом