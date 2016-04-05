Додано: Нед 17 кві, 2022 10:09

Я вот что подумал.



У нас минимум три речки с мостами на пути через Чернобыль в Украину.

Тетерев, Уж, Припять.

Можно было бы организовать оборону на одной из них. Например на Тетерев.

Он не меньше чем речка Ирпень.

В крайнем случае мосты повзрывать через эти реки.

К Ирпеню враг бы подошел только через неделю вторжения даже при минимальном сопротивлении.

Может тогда бы города Ирпень с Бучами остались целыми.



Надеюсь в следующий раз будем действовать более решительно и к Ирпеню враг даже не подойдет.

Поэтому писал про партизанском движении которое взрывает мосты в тылу.