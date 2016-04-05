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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 800801802803804>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вот что подумал.

У нас минимум три речки с мостами на пути через Чернобыль в Украину.
Тетерев, Уж, Припять.
Можно было бы организовать оборону на одной из них. Например на Тетерев.
Он не меньше чем речка Ирпень.
В крайнем случае мосты повзрывать через эти реки.
К Ирпеню враг бы подошел только через неделю вторжения даже при минимальном сопротивлении.
Может тогда бы города Ирпень с Бучами остались целыми.

Надеюсь в следующий раз будем действовать более решительно и к Ирпеню враг даже не подойдет.
Поэтому писал про партизанском движении которое взрывает мосты в тылу.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 17 кві, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:13

  Успіх написав:
  prodigy написав:когда уже отвоюют Херсон?

Кажуть, що ворог змінив тактику і тепер більш полює за "живою силою", ніж за технікою...

І ЧОМУ в них виявилось так багато дронів/безпілотників?
Мало ж бути, навпаки?!(наче ж нас постачають ними щоразу?)
Чи то, як завжди - одні воюють, а інші - постачають зброю/техніку і тим, і тим? ;)

Все, як в фільмах про війну? ;)


В вас зеленки ще немає ?
По ідеї має закрити від дронів.
Хоча там степ. Але хоча б лісополоси є.
В Німеччині в Баварії вже практично все розпустилось.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:14

  Хомякоид написав:Можно было бы организовать оборону на одной из них. Например на Тетерев
не помню кто (возможно арестович) проговорился, что их там не ждали. что в целом похоже на правду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:20

  vitaliian написав:Зображення

Наши танки или калашниковы тоже вполне имеют спрос. Но надо понимать, что не с силу выдающихся характеристик, а в силу дешевизны.
С ДОзвуковыми НЕманеврирующими ракетами, очевидно, ситуация будет близкая.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:24

  vitaliian написав:
С курском аналогия неуместна, он сам затонул

Это, скажем так, сильно не единственная версия событий
https://youtu.be/9894dSdz4q0
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Таке враження , що дехто і далі дивиться москальське різне ...
Для апологетів русского язика пару теперішніх розмов :
https://www.severreal.org/a/velikoe-obn ... 96479.html ( Ян Валетов )
https://www.bbc.com/russian/features-61081654
Ну і взагалі всім треба переосмислювати погляди на все російське . І етнічним росіянам , і особливо російськомовним українцям . Історія ж постійно повторюється - і чомусь про це не бажають думати . Німецькомовна Австрія , Судети німецькомовні ... Самоідентифікація - це дуже серйозна штука . І мова в цьому процесі має величезне значення .
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:33

  prodigy написав:
У зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзья -Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонской Республики Алар Карис
вы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера?
и кто вам сказал, что это Украина не позвала мордатого

Зеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"
я б хотел посмотреть, как эта четверка настоящих друзей посылала Германию на три буквы, если б первой целью Путина стал Сувалкский коридор. Или Нарва, допустим.
Сразу бы вспомнили, где лежат настоящие деньги и запасы оружия.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:36

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
У зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзья -Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонской Республики Алар Карис
вы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера?
и кто вам сказал, что это Украина не позвала мордатого

Зеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"
я б хотел посмотреть, как эта четверка настоящих друзей посылала Германию на три буквы, если б первой целью Путина стал Сувалкский коридор. Или Нарва, допустим.
Сразу бы вспомнили, где лежат настоящие деньги и запасы оружия.


В НАТО ? Ага - тільки якось так складається враження , що крім промисловості у німців більше нічого немає ... Ну ще провина перед москалями ... І як хтось вже раніше говорив - невідомо де буде Німеччина якрах після нападу на членів НАТО реально ...
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:37

  change_pm написав:.................
от ти і спаливсі :mrgreen:

давно ж казали - чумадан - вікзал - рязань...

чого тут сидіті і патякати, що тобі лерманатва забороняють?

Пока что я нахожусь в Харькове с ежедневными многоразовыми обстрелами, а Вы где-то достаточно далеко в тишине и спокойствии и в неньку возвращаться не собираетесь.
Нравятся мне такие "патриоты".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І ЧОМУ в них виявилось так багато дронів/безпілотників?


На вооружении российской армии находятся более 2000 беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.2 лист. 2021 р.

уничтожили 148 ,сколько осталось?

ок , Пуйлу наврали, пусть у них не 2000, а 1200, что меняет в целом
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