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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 801802803804>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:39

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
У зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзья -Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонской Республики Алар Карис
вы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера?
и кто вам сказал, что это Украина не позвала мордатого

Зеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"
я б хотел посмотреть, как эта четверка настоящих друзей посылала Германию на три буквы, если б первой целью Путина стал Сувалкский коридор. Или Нарва, допустим.
Сразу бы вспомнили, где лежат настоящие деньги и запасы оружия.


В НАТО ? Ага - тільки якось так складається враження , що крім промисловості у німців більше нічого немає ... Ну ще провина перед москалями ... І як хтось вже раніше говорив - невідомо де буде Німеччина якраз після нападу на членів НАТО реально ...
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:39

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
С курском аналогия неуместна, он сам затонул

Это, скажем так, сильно не единственная версия событий
https://youtu.be/9894dSdz4q0

Зато официальная.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:42

  Успіх написав:
  prodigy написав:когда уже отвоюют Херсон?

Кажуть, що ворог змінив тактику і тепер більш полює за "живою силою", ніж за технікою...

І ЧОМУ в них виявилось так багато дронів/безпілотників?
Мало ж бути, навпаки?!(наче ж нас постачають ними щоразу?)
Чи то, як завжди - одні воюють, а інші - постачають зброю/техніку і тим, і тим? ;)

Все, як в фільмах про війну? ;)

Они беспилотники делают и сами, и закупали достаточно много импортных.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:47

  BIGor написав:
  ЛАД написав:А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.

А его еще кто-то изучает? Не знал, в мое время уже в школе не было русского языка и литературы. Зачем время детей тратить на ненужное? Лучше пусть учат английский.

Лучше и то, и другое. И хорошо, а не так, как было - годами учат английский и не знают.
Если не секрет - где и когда Вы учились? Интересуюсь просто потому, что не слышал о таких школах. Мало часов - встречал, а чтобы вообще не учили не знаю.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:48

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
С курском аналогия неуместна, он сам затонул

Это, скажем так, сильно не единственная версия событий
https://youtu.be/9894dSdz4q0

Зато официальная.
на самом деле, не так важно, что с ним произошло.
Я акцентировал на том, что глупо выглядит категоричное заявление по вопросу, который так и не был полноценно публично расследован.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:50

Крейсерная истерия дошла до западным СМИ

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:51

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.

А его еще кто-то изучает? Не знал, в мое время уже в школе не было русского языка и литературы. Зачем время детей тратить на ненужное? Лучше пусть учат английский.

Лучше и то, и другое. И хорошо, а не так, как было - годами учат английский и не знают.
Если не секрет - где и когда Вы учились? Интересуюсь просто потому, что не слышал о таких школах. Мало часов - встречал, а чтобы вообще не учили не знаю.

Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился.
Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:54

  juristkostya написав:выглядит категоричное заявление по вопросу, который так и не был полноценно публично расследован.
свою глупость вы не замечаете?

Расследуйте, потом что то заявляйте,

в своей интерпретации я опираясь на официальную версию, потому что авторитетные западные источники других версий не предложили, как много в мире желающих аттаковать РФ мы видим по собственной войне.

собственное расследование чтобы тут кому-то доказывать я не проводил.

И вы его тоже не проводили, но тем не менее пытаетесь оспаривать существующие конспиралогическими вбросами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:55

  vitaliian написав:Зображення
Думаю на рынке российского оружия ожидается огромнейший спад. Никто не захочет покупать их танки, которых уничтожено уже куева туча. И с пр. вооружением так.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:56

  BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился.
Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского.
Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.
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