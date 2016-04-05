prodigy написав: У зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзья -Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонской Республики Алар Карис вы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера? и кто вам сказал, что это Украина не позвала мордатого
Зеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"
я б хотел посмотреть, как эта четверка настоящих друзей посылала Германию на три буквы, если б первой целью Путина стал Сувалкский коридор. Или Нарва, допустим. Сразу бы вспомнили, где лежат настоящие деньги и запасы оружия.
В НАТО ? Ага - тільки якось так складається враження , що крім промисловості у німців більше нічого немає ... Ну ще провина перед москалями ... І як хтось вже раніше говорив - невідомо де буде Німеччина якраз після нападу на членів НАТО реально ...
ЛАД написав:А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.
А его еще кто-то изучает? Не знал, в мое время уже в школе не было русского языка и литературы. Зачем время детей тратить на ненужное? Лучше пусть учат английский.
Лучше и то, и другое. И хорошо, а не так, как было - годами учат английский и не знают. Если не секрет - где и когда Вы учились? Интересуюсь просто потому, что не слышал о таких школах. Мало часов - встречал, а чтобы вообще не учили не знаю.
ЛАД написав:А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.
А его еще кто-то изучает? Не знал, в мое время уже в школе не было русского языка и литературы. Зачем время детей тратить на ненужное? Лучше пусть учат английский.
Лучше и то, и другое. И хорошо, а не так, как было - годами учат английский и не знают. Если не секрет - где и когда Вы учились? Интересуюсь просто потому, что не слышал о таких школах. Мало часов - встречал, а чтобы вообще не учили не знаю.
Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского. Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.