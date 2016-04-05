ЛАД написав:А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.
А его еще кто-то изучает? Не знал, в мое время уже в школе не было русского языка и литературы. Зачем время детей тратить на ненужное? Лучше пусть учат английский.
Лучше и то, и другое. И хорошо, а не так, как было - годами учат английский и не знают. Если не секрет - где и когда Вы учились? Интересуюсь просто потому, что не слышал о таких школах. Мало часов - встречал, а чтобы вообще не учили не знаю.
Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского. Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС. Но президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет с ним встречаться из-за тесных связей Штайнмайера с россией. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов.
По данным издания, Штайнмайер планировал посетить Украину вместе с другими правительственными делегациями европейских стран 13 апреля. Но президент Зеленский якобы сейчас не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешили приехать.
Дополнено. Сам президент Германии заявил, что хотел поехать в Киев, чтобы «послать сильный сигнал европейской солидарности с Украиной».
Может стоит прислать Штайнмайеру официальное приглашение?
В Мариуполе русские нашли на заводе Ильича много неиспользованных советских ПЗРК Стрела, которые поставила Украине Германия. У них срок хранения (15 лет) просрочен более, чем в 2 раза и применить можно не более 20%. После таких новостей становится немного более понятным раздражение Зеленского и экспертного сообщества по отношению к Германии. Примерно такая же будет история с обещанными танками Леопард.
Думаю на рынке российского оружия ожидается огромнейший спад. Никто не захочет покупать их танки, которых уничтожено уже куева туча. И с пр. вооружением так.
Собственно я для этого и разместил данный скрин. Украина умножила на ноль большинство позиций оружейного экспорта РФ, конечно кроме ракет и авиации. Кому нужна броня которая легко сжигается современным оружием? в будущем будет война Дронов
GALeon написав:После таких новостей становится немного более понятным раздражение Зеленского и экспертного сообщества по отношению к Германии.
германия такая какая есть и Зеленскому своим раздражением её не переделать. Зато любому политику побывавшему в разрушенной и изнасилованной Буче станет труднее поддерживать российские нарративы про гражданскую войну и братские народы. Их потом сми в порошок сотрут. С этой точки зрения нужно приглашать всех, а нравится он или не нравится обсуждать уже после войны.
Вангую пропутинские шлюхи на Западе уже через год-два начнут говорить, что Бучи не было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.