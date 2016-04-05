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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 801802803804805>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:50

Крейсерная истерия дошла до западным СМИ

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:51

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.

А его еще кто-то изучает? Не знал, в мое время уже в школе не было русского языка и литературы. Зачем время детей тратить на ненужное? Лучше пусть учат английский.

Лучше и то, и другое. И хорошо, а не так, как было - годами учат английский и не знают.
Если не секрет - где и когда Вы учились? Интересуюсь просто потому, что не слышал о таких школах. Мало часов - встречал, а чтобы вообще не учили не знаю.

Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился.
Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:54

  juristkostya написав:выглядит категоричное заявление по вопросу, который так и не был полноценно публично расследован.
свою глупость вы не замечаете?

Расследуйте, потом что то заявляйте,

в своей интерпретации я опираясь на официальную версию, потому что авторитетные западные источники других версий не предложили, как много в мире желающих аттаковать РФ мы видим по собственной войне.

собственное расследование чтобы тут кому-то доказывать я не проводил.

И вы его тоже не проводили, но тем не менее пытаетесь оспаривать существующие конспиралогическими вбросами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:55

  vitaliian написав:Зображення
Думаю на рынке российского оружия ожидается огромнейший спад. Никто не захочет покупать их танки, которых уничтожено уже куева туча. И с пр. вооружением так.
libeconomy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:56

  BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился.
Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского.
Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:58

  libeconomy написав:
  vitaliian написав:Зображення
Думаю на рынке российского оружия ожидается огромнейший спад. Никто не захочет покупать их танки, которых уничтожено уже куева туча. И с пр. вооружением так.
вообще никакой связи. Танки советских типов массово горели и в арабо-израильских войнах, и в персидском заливе. Это, скажем так, традиционная ситуация.

Тем не менее, спрос на них был устойчивый, в том числе, и завод имени Малышева регулярно что-то делал на ближний восток. Скорее всего, и в этот раз ничего принципиально не изменится.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
И кто врёт?

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС. Но президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет с ним встречаться из-за тесных связей Штайнмайера с россией.
Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов.

По данным издания, Штайнмайер планировал посетить Украину вместе с другими правительственными делегациями европейских стран 13 апреля. Но президент Зеленский якобы сейчас не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешили приехать.

Дополнено. Сам президент Германии заявил, что хотел поехать в Киев, чтобы «послать сильный сигнал европейской солидарности с Украиной».

«Я был готов к этому. Но, очевидно, следует признать, что в Киеве этого не хотели», — сказал он.
https://www.google.com/amp/s/hromadske. ... o-prinimat


Может стоит прислать Штайнмайеру официальное приглашение?
В Мариуполе русские нашли на заводе Ильича много неиспользованных советских ПЗРК Стрела, которые поставила Украине Германия. У них срок хранения (15 лет) просрочен более, чем в 2 раза и применить можно не более 20%. После таких новостей становится немного более понятным раздражение Зеленского и экспертного сообщества по отношению к Германии. Примерно такая же будет история с обещанными танками Леопард.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:01

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:выглядит категоричное заявление по вопросу, который так и не был полноценно публично расследован.
свою глупость вы не замечаете?

Расследуйте, потом что то заявляйте,

в своей интерпретации я опираясь на официальную версию, потому что авторитетные западные источники других версий не предложили, как много в мире желающих аттаковать РФ мы видим по собственной войне.

собственное расследование чтобы тут кому-то доказывать я не проводил.

И вы его тоже не проводили, но тем не менее пытаетесь оспаривать существующие конспиралогическими вбросами.

Вы так и не поняли сути: в этой ситуации делать категоричные утверждения о природе катастрофы невозможно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:02

  libeconomy написав:
  vitaliian написав:Зображення
Думаю на рынке российского оружия ожидается огромнейший спад. Никто не захочет покупать их танки, которых уничтожено уже куева туча. И с пр. вооружением так.

Собственно я для этого и разместил данный скрин. Украина умножила на ноль большинство позиций оружейного экспорта РФ, конечно кроме ракет и авиации. Кому нужна броня которая легко сжигается современным оружием? в будущем будет война Дронов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:06

  GALeon написав:После таких новостей становится немного более понятным раздражение Зеленского и экспертного сообщества по отношению к Германии.
германия такая какая есть и Зеленскому своим раздражением её не переделать. Зато любому политику побывавшему в разрушенной и изнасилованной Буче станет труднее поддерживать российские нарративы про гражданскую войну и братские народы. Их потом сми в порошок сотрут. С этой точки зрения нужно приглашать всех, а нравится он или не нравится обсуждать уже после войны.

Вангую пропутинские шлюхи на Западе уже через год-два начнут говорить, что Бучи не было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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