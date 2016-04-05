Додано: Нед 17 кві, 2022 11:10

vitaliian написав: остальные корабли ЧФ потерять ещё проще. остальные корабли ЧФ потерять ещё проще.

ЧФ за последние 10 лет получили 4 малых ракетных корабля (длина 74м)Фрегаты проекта 11356,Буревестник(серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны),построены 2016/17 все в Калининграде на заводе Янтарьдля ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения.Также в их задачи входят: ударные миссии в Чёрном море, а также прилегающих к нему акваториях;-Адмирал Григорович,-Адмирал Эссен,-Адмирал Макаровглавная угроза от них 8 ракет Калибр (у каждого), входят в состав 30-й дивизии НКа также 4 (Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М») из 41й бригады надводных катеров:-Вышний Волочек(2018)-Орехо-Зуево (2018)-Ингушетия (2019)-Гайворон (2021)тоже каждый имеет по 8 калибров нв бортусчитаем все-56 ракет (как и сказал Арестович)остальное (подводниые лодки, противолодочные корабли, тральщики, БДК(большие десантные корабли)-не представляет угрозы нашим мирным городамЧерноморский_флот_ВМФ_РоссииИТОГО: построено 7 современных кораблей за 20 летБ-871 «Алроса» стала на ремонт в 2014г (7лет в ремонте, там уже сгнило даже то, что выглядело надежным в 2014)так что наши знают,что фактически осталось еще 3 фрега долбануть икак военная угроза-Черноморский Флот всё