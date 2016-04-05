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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 802803804805>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:07

  juristkostya написав:
  BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился.
Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского.
Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.

Не понял, что Вы хотите этим доказать? При чем тут одна школа в Берегово ко всей ситуации в Украине? Есть дети - вперед гоните их к репетиторам учить русский язык, да хоть китайский.
Если с логикой все хорошо, то попробуйте осмыслить логический ряд.
Франция - французский.
Россия - русский.
Польша - польский.
Германия - немецкий.
Украина - украинский.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:остальные корабли ЧФ потерять ещё проще.


ЧФ за последние 10 лет получил 3 новых фрегата: и 4 малых ракетных корабля (длина 74м)
Фрегаты проекта 11356,Буревестник(серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны),
построены 2016/17 все в Калининграде на заводе Янтарь
Корабли проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения.
Также в их задачи входят: ударные миссии в Чёрном море, а также прилегающих к нему акваториях;
-Адмирал Григорович,
-Адмирал Эссен,
-Адмирал Макаров
главная угроза от них 8 ракет Калибр (у каждого), входят в состав 30-й дивизии НК

а также 4 (Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М») из 41й бригады надводных катеров:
-Вышний Волочек(2018)
-Орехо-Зуево (2018)
-Ингушетия (2019)
-Гайворон (2021)

тоже каждый имеет по 8 калибров нв борту
считаем все-56 ракет (как и сказал Арестович)

остальное (подводниые лодки, противолодочные корабли, тральщики, БДК(большие десантные корабли)-не представляет угрозы нашим мирным городам
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черноморский_флот_ВМФ_России

ИТОГО: построено 7 современных кораблей за 20 лет

Б-871 «Алроса» стала на ремонт в 2014г (7лет в ремонте, там уже сгнило даже то, что выглядело надежным в 2014)

так что наши знают,
что фактически осталось еще 3 фрега долбануть и
как военная угроза-Черноморский Флот всё
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:13

  Puente написав:Таке враження , що дехто і далі дивиться москальське різне ...
Для апологетів русского язика пару теперішніх розмов :
https://www.severreal.org/a/velikoe-obn ... 96479.html ( Ян Валетов )
https://www.bbc.com/russian/features-61081654
Ну і взагалі всім треба переосмислювати погляди на все російське . І етнічним росіянам , і особливо російськомовним українцям . Історія ж постійно повторюється - і чомусь про це не бажають думати . Німецькомовна Австрія , Судети німецькомовні ... Самоідентифікація - це дуже серйозна штука . І мова в цьому процесі має величезне значення .

1. Вы сослались в первой статье на Яна Валетова. Но там же есть и совершенно другие мнения. Да и во второй статье далеко до однозначности.
2. Вы пишете об Австрии и Судетах. Ну, судетский вопрос "окончательно решён" в 45 выселением судетских немцев. А Австрия по-прежнему говорит по-немецки, но при этом австрийцы сегодня вполне считают себя отдельной нацией и никак не отождествляют себя с Германией.

Так что мимо кассы.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:16

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился.
Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского.
Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.

Не понял, что Вы хотите этим доказать? При чем тут одна школа в Берегово ко всей ситуации в Украине? Есть дети - вперед гоните их к репетиторам учить русский язык, да хоть китайский.
Если с логикой все хорошо, то попробуйте осмыслить логический ряд.
Франция - французский.
Россия - русский.
Польша - польский.
Германия - немецкий.
Украина - украинский.
о каком "логическом ряде" вы пытаетесь сказать?
Русский язык/литературу как отдельный предмет сейчас даже в Харькове преподают в очень небольшой части школ. В этом плане он находится на одном уровне с другими региональными языками и специально обсуждать прекращение его изучения - не более, чем сиюминутный политический пи-ар.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:20

vitaliian
не нарывайтесь и вы на комплимент), в переходах на личности у меня друзей нет. В ответ обычно пишу всё что сам о человеке думаю, без разницы обижу я этим оппонента или нет.

свою глупость вы не замечаете?

Расследуйте, потом что то заявляйте

:D :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:26

  BIGor написав:.......
Если с логикой все хорошо, то попробуйте осмыслить логический ряд.
Франция - французский.
Россия - русский.

....Башкирия - ....
....Татарстан - ....
....Чечня - ....
Польша - польский.
Германия - немецкий.
Украина - украинский.

Канада - ....
Швекйцария - ....
Индия - ....
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:31

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.......
Если с логикой все хорошо, то попробуйте осмыслить логический ряд.
Франция - французский.
Россия - русский.

....Башкирия - ....
....Татарстан - ....
....Чечня - ....
Польша - польский.
Германия - немецкий.
Украина - украинский.

Канада - ....
Швекйцария - ....
Индия - ....

Не доходит, ну и ладно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:31

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.......
Если с логикой все хорошо, то попробуйте осмыслить логический ряд.
Франция - французский.
Россия - русский.

....Башкирия - ....
....Татарстан - ....
....Чечня - ....
Польша - польский.
Германия - немецкий.
Украина - украинский.

Канада - ....
Швекйцария - ....
Индия - ....

Австрия
Бельгия
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juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:39

  change_pm написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:Таке враження , що дехто і далі дивиться москальське різне ...
Для апологетів русского язика пару теперішніх розмов :
https://www.severreal.org/a/velikoe-obn ... 96479.html ( Ян Валетов )
https://www.bbc.com/russian/features-61081654
Ну і взагалі всім треба переосмислювати погляди на все російське . І етнічним росіянам , і особливо російськомовним українцям . Історія ж постійно повторюється - і чомусь про це не бажають думати . Німецькомовна Австрія , Судети німецькомовні ... Самоідентифікація - це дуже серйозна штука . І мова в цьому процесі має величезне значення .

1. Вы сослались в первой статье на Яна Валетова. Но там же есть и совершенно другие мнения. Да и во второй статье далеко до однозначности.
2. Вы пишете об Австрии и Судетах. Ну, судетский вопрос "окончательно решён" в 45 выселением судетских немцев. А Австрия по-прежнему говорит по-немецки, но при этом австрийцы сегодня вполне считают себя отдельной нацией и никак не отождествляют себя с Германией.

Так что мимо кассы.

Шкода, що кацапам не взяти Харків і не відправити ЛАДа і всю його рузькомовну фемелі на Далекий схід...

От там би і Лермонтова читав, і не рефлексував стововно рузьке школі, там всі школі - рузьке...

Шкода, шо Ви досі не в ЗСУ поряд з Успіхом, а десь дуже далеко в теплі біля моря.
Да і українську мову не завадило б підучити, щоб не спотворювати.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:40

  BIGor написав:Не доходит, ну и ладно.

:)
ЛАД
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