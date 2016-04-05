BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского. Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.
Не понял, что Вы хотите этим доказать? При чем тут одна школа в Берегово ко всей ситуации в Украине? Есть дети - вперед гоните их к репетиторам учить русский язык, да хоть китайский. Если с логикой все хорошо, то попробуйте осмыслить логический ряд. Франция - французский. Россия - русский. Польша - польский. Германия - немецкий. Украина - украинский.
vitaliian написав:остальные корабли ЧФ потерять ещё проще.
ЧФ за последние 10 лет получил 3 новых фрегата: и 4 малых ракетных корабля (длина 74м) Фрегаты проекта 11356,Буревестник(серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны), построены 2016/17 все в Калининграде на заводе Янтарь Корабли проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения. Также в их задачи входят: ударные миссии в Чёрном море, а также прилегающих к нему акваториях; -Адмирал Григорович, -Адмирал Эссен, -Адмирал Макаров главная угроза от них 8 ракет Калибр (у каждого), входят в состав 30-й дивизии НК
а также 4 (Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М») из 41й бригады надводных катеров: -Вышний Волочек(2018) -Орехо-Зуево (2018) -Ингушетия (2019) -Гайворон (2021)
тоже каждый имеет по 8 калибров нв борту считаем все-56 ракет (как и сказал Арестович)
Puente написав:Таке враження , що дехто і далі дивиться москальське різне ... Для апологетів русского язика пару теперішніх розмов : https://www.severreal.org/a/velikoe-obn ... 96479.html ( Ян Валетов ) https://www.bbc.com/russian/features-61081654 Ну і взагалі всім треба переосмислювати погляди на все російське . І етнічним росіянам , і особливо російськомовним українцям . Історія ж постійно повторюється - і чомусь про це не бажають думати . Німецькомовна Австрія , Судети німецькомовні ... Самоідентифікація - це дуже серйозна штука . І мова в цьому процесі має величезне значення .
1. Вы сослались в первой статье на Яна Валетова. Но там же есть и совершенно другие мнения. Да и во второй статье далеко до однозначности. 2. Вы пишете об Австрии и Судетах. Ну, судетский вопрос "окончательно решён" в 45 выселением судетских немцев. А Австрия по-прежнему говорит по-немецки, но при этом австрийцы сегодня вполне считают себя отдельной нацией и никак не отождествляют себя с Германией.
BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
мировой вес румынского и венгерского на порядки ниже, чем русского. Тем не менее, в некоторых регионах эти языки преподаются в государственных школах.
Не понял, что Вы хотите этим доказать? При чем тут одна школа в Берегово ко всей ситуации в Украине? Есть дети - вперед гоните их к репетиторам учить русский язык, да хоть китайский. Если с логикой все хорошо, то попробуйте осмыслить логический ряд. Франция - французский. Россия - русский. Польша - польский. Германия - немецкий. Украина - украинский.
о каком "логическом ряде" вы пытаетесь сказать? Русский язык/литературу как отдельный предмет сейчас даже в Харькове преподают в очень небольшой части школ. В этом плане он находится на одном уровне с другими региональными языками и специально обсуждать прекращение его изучения - не более, чем сиюминутный политический пи-ар.
Puente написав:Таке враження , що дехто і далі дивиться москальське різне ... Для апологетів русского язика пару теперішніх розмов : https://www.severreal.org/a/velikoe-obn ... 96479.html ( Ян Валетов ) https://www.bbc.com/russian/features-61081654 Ну і взагалі всім треба переосмислювати погляди на все російське . І етнічним росіянам , і особливо російськомовним українцям . Історія ж постійно повторюється - і чомусь про це не бажають думати . Німецькомовна Австрія , Судети німецькомовні ... Самоідентифікація - це дуже серйозна штука . І мова в цьому процесі має величезне значення .
1. Вы сослались в первой статье на Яна Валетова. Но там же есть и совершенно другие мнения. Да и во второй статье далеко до однозначности. 2. Вы пишете об Австрии и Судетах. Ну, судетский вопрос "окончательно решён" в 45 выселением судетских немцев. А Австрия по-прежнему говорит по-немецки, но при этом австрийцы сегодня вполне считают себя отдельной нацией и никак не отождествляют себя с Германией.
Так что мимо кассы.
Шкода, що кацапам не взяти Харків і не відправити ЛАДа і всю його рузькомовну фемелі на Далекий схід...
От там би і Лермонтова читав, і не рефлексував стововно рузьке школі, там всі школі - рузьке...
Шкода, шо Ви досі не в ЗСУ поряд з Успіхом, а десь дуже далеко в теплі біля моря. Да і українську мову не завадило б підучити, щоб не спотворювати.