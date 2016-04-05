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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Харькове наконец-то демонтировали памятник Жукову.

Там, правда, буквально напротив него памятник Высоцкому...интересно, надолго ли хватит толерантности....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:41

Харьков

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:07

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:07

И два мотивирующие видео для настроения


vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27

  ЛАД написав:
  BIGor написав:Не доходит, ну и ладно.

:)

В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.
BIGor
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