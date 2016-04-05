В Харькове наконец-то демонтировали памятник Жукову.
Там, правда, буквально напротив него памятник Высоцкому...интересно, надолго ли хватит толерантности....
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Додано: Нед 17 кві, 2022 11:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Харькове наконец-то демонтировали памятник Жукову.
Там, правда, буквально напротив него памятник Высоцкому...интересно, надолго ли хватит толерантности....
Додано: Нед 17 кві, 2022 11:41
Харьков
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:07
И два мотивирующие видео для настроения
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27
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