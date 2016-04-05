BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
Согласен. Руский я бы тоже исключил за ненадобностью. Думаю все таки два языка иностранных нужно учить. Английский первый обязательно.
BIGor написав:Обычная школа в обл.центре с уклоном на физмат. Так зачем засорять голову лишними правилами и ненужным языком? Англ. намного лучше, он мне в жизни очень пригодился. Лучше учить государственный и английский. Три языка - это уже слишком.
Согласен. Руский я бы тоже исключил за ненадобностью. Думаю все таки два языка иностранных нужно учить. Английский первый обязательно.
В нас і так дві іноземні мови і не всюди перша англійська, але друга іде в меншому обсязі з 5 по 9 клас. Часто в цій ролі виступали мови нац.меншин - румунська, угорська, російська.
В українському «старому» варіанті Типової освітньої програми від 2018 року 33 години на вивчення предметів були обов’язковими, а 3 – на вибір школи. Саме з них навчальні заклади часто брали 2 години для вивчення другої іноземної. Отож школярі в 9 класі мали, наприклад, 3 уроки англійської та 2 німецької, французької, польської чи іншої іноземної мови. https://osvita.ua/school/reform/80170/