alibob написав:Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).
Пример плохой. То же было и при совке. Различная терминология каждый ВУЗ пытался иметь свою, закончилось, что одни и те-же физико-технические факторы, но по разным кафедрам одного ВУЗа имели три и более термина. Это совковое наследие борьбы за первенство. Первый, кто публично, словно играючи, порвал это был Виктор Фёдорович Шаталов. За что впал в загон.
prodigy написав:будут безмерно счастливы и благодарны , если получат своих чад домой живыми (а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем) пропал без вести (значит 100% живой)
Я ще/покищо на власні очі не бачив (за долею випадку мав їхати на самий передок, але щось змінилось..... а наступного дня мене вже в списках тих, хто їде - не було), а наші хлопці розказували, що там вздовж дороги/по ровах-канавах - лежать вздуті трупи орків.... по-декуди й купами...
В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.[/quote] Та что там с логическим рядом? Австрию прокомментируете, или в кусты?[/quote] Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?
prodigy написав:будут безмерно счастливы и благодарны , если получат своих чад домой живыми (а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем) пропал без вести (значит 100% живой)
Я ще/покищо на власні очі не бачив (за долею випадку мав їхати на самий передок, але щось змінилось..... а наступного дня мене вже в списках тих, хто їде - не було), а наші хлопці розказували, що там вздовж дороги/по ровах-канавах - лежать вздуті трупи орків.... по-декуди й купами...
Пропасть между тем, что предлагают западные лидеры, и тем, что на самом деле требуется Украине для выживания, становится потенциально фатальной по мере того, как на востоке маячит мощная российская наступательная операция . Поражение России под Киевом было эпическим. То же самое и с потоплением линейного крейсера «Москва» . Но такие победы могут создать ложное впечатление об общем направлении войны. ........ Проблема начинается с США, лидера альянса, и она знакома. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают Украину, но не хотят прямого участия американских войск. Это тоже личный инстинкт Байдена. Война в Европе выглядит совсем иначе, если смотреть из Парижа, штат Техас, чем из Парижа, Франция. ......... Остается два варианта: оружие и санкции. Но и здесь Запад все еще колеблется. Когда Владимир Зеленский , президент Украины, призывает, как он это делает ежедневно, к немедленному эмбарго на экспорт российской нефти, газа и угля, он снова сталкивается со смесью осторожности, нерешительности и корысти Запада. ........ В конечном счете, все западные правительства будут виноваты, если Украина падет или будет разделена между востоком и западом, как Германия в 1945 году. Британский Борис Джонсон заработал много славы как самопровозглашенный новый лучший друг Зеленского. Тем не менее, хотя Великобритания предоставила действительно эффективное противотанковое оружие, она послушно следует линии Вашингтона в отношении самолетов, танков и наземных войск.
Пропасть между тем, что предлагают западные лидеры, и тем, что на самом деле требуется Украине для выживания, становится потенциально фатальной по мере того, как на востоке маячит мощная российская наступательная операция . Поражение России под Киевом было эпическим. То же самое и с потоплением линейного крейсера «Москва» . Но такие победы могут создать ложное впечатление об общем направлении войны. ........ Проблема начинается с США, лидера альянса, и она знакома. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают Украину, но не хотят прямого участия американских войск. Это тоже личный инстинкт Байдена. Война в Европе выглядит совсем иначе, если смотреть из Парижа, штат Техас, чем из Парижа, Франция. ......... Остается два варианта: оружие и санкции. Но и здесь Запад все еще колеблется. Когда Владимир Зеленский , президент Украины, призывает, как он это делает ежедневно, к немедленному эмбарго на экспорт российской нефти, газа и угля, он снова сталкивается со смесью осторожности, нерешительности и корысти Запада. ........ В конечном счете, все западные правительства будут виноваты, если Украина падет или будет разделена между востоком и западом, как Германия в 1945 году. Британский Борис Джонсон заработал много славы как самопровозглашенный новый лучший друг Зеленского. Тем не менее, хотя Великобритания предоставила действительно эффективное противотанковое оружие, она послушно следует линии Вашингтона в отношении самолетов, танков и наземных войск.
В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.
Та что там с логическим рядом? Австрию прокомментируете, или в кусты?[/quote] Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?[/quote] Очень неумно. Вы сами привели ряд, Вам его продолжили. После этого: "Я не буду убеждать бестолочей". И сразу: "хотите русский мир?". Нет, не хотим. Хочу украинский, но европейский, а не украинский русский. Между прочим, Вы пишете на русском.