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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 804805806807>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:54

Ну от те саме кажуть, що я вже тут писав...

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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:56

  alibob написав:Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).

Пример плохой.
То же было и при совке.
Различная терминология каждый ВУЗ пытался иметь свою, закончилось, что одни и те-же физико-технические факторы, но по разным кафедрам одного ВУЗа имели три и более термина.
Это совковое наследие борьбы за первенство.
Первый, кто публично, словно играючи, порвал это был Виктор Фёдорович Шаталов.
За что впал в загон.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:06

  Успіх написав:
  prodigy написав:будут безмерно счастливы и благодарны ,
если получат своих чад домой живыми
(а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем)
пропал без вести (значит 100% живой)

Я ще/покищо на власні очі не бачив (за долею випадку мав їхати на самий передок, але щось змінилось..... а наступного дня мене вже в списках тих, хто їде - не було), а наші хлопці розказували, що там вздовж дороги/по ровах-канавах - лежать вздуті трупи орків.... по-декуди й купами...

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 7/7339923/
Российского солдата нужно не ненавидеть, а уничтожать. Для его же пользы, чтобы меньше успел совершить зла – священник Виктор Маринчак


Орки подвези бк, погода шепчет, цветут абрикосы и пошло всё по новому...
......................................................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:10

  juristkostya написав:
  BIGor написав:Не доходит, ну и ладно.

:)

В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.[/quote]
Та что там с логическим рядом? Австрию прокомментируете, или в кусты?[/quote]
Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:10

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
  prodigy написав:будут безмерно счастливы и благодарны ,
если получат своих чад домой живыми
(а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем)
пропал без вести (значит 100% живой)

Я ще/покищо на власні очі не бачив (за долею випадку мав їхати на самий передок, але щось змінилось..... а наступного дня мене вже в списках тих, хто їде - не було), а наші хлопці розказували, що там вздовж дороги/по ровах-канавах - лежать вздуті трупи орків.... по-декуди й купами...

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 7/7339923/
Российского солдата нужно не ненавидеть, а уничтожать. Для его же пользы, чтобы меньше успел совершить зла – священник Виктор Маринчак


Орки подвези бк, погода шепчет, цветут абрикосы и пошло всё по новому...
......................................................................

в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:13

  BIGor написав:
  juristkostya написав:Та что там с логическим рядом? Австрию прокомментируете, или в кусты?

Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?

Это весомая аргументация, спасибо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:14

Пропасть между тем, что предлагают западные лидеры, и тем, что на самом деле требуется Украине для выживания, становится потенциально фатальной по мере того, как на востоке маячит мощная российская наступательная операция . Поражение России под Киевом было эпическим. То же самое и с потоплением линейного крейсера «Москва» . Но такие победы могут создать ложное впечатление об общем направлении войны.
........
Проблема начинается с США, лидера альянса, и она знакома. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают Украину, но не хотят прямого участия американских войск. Это тоже личный инстинкт Байдена. Война в Европе выглядит совсем иначе, если смотреть из Парижа, штат Техас, чем из Парижа, Франция.
.........
Остается два варианта: оружие и санкции. Но и здесь Запад все еще колеблется. Когда Владимир Зеленский , президент Украины, призывает, как он это делает ежедневно, к немедленному эмбарго на экспорт российской нефти, газа и угля, он снова сталкивается со смесью осторожности, нерешительности и корысти Запада.
........
В конечном счете, все западные правительства будут виноваты, если Украина падет или будет разделена между востоком и западом, как Германия в 1945 году. Британский Борис Джонсон заработал много славы как самопровозглашенный новый лучший друг Зеленского. Тем не менее, хотя Великобритания предоставила действительно эффективное противотанковое оружие, она послушно следует линии Вашингтона в отношении самолетов, танков и наземных войск.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/17/nato-should-talk-less-and-do-more-or-ukraine-will-be-torn-apart-bit-by-bit. Вообще, довольно резкая статья.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:15

  edvardd написав:в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...

Прикольно наблюдать, как люди свой дачный кооператив распространяют на всю страну :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:18

  ЛАД написав:
Пропасть между тем, что предлагают западные лидеры, и тем, что на самом деле требуется Украине для выживания, становится потенциально фатальной по мере того, как на востоке маячит мощная российская наступательная операция . Поражение России под Киевом было эпическим. То же самое и с потоплением линейного крейсера «Москва» . Но такие победы могут создать ложное впечатление об общем направлении войны.
........
Проблема начинается с США, лидера альянса, и она знакома. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают Украину, но не хотят прямого участия американских войск. Это тоже личный инстинкт Байдена. Война в Европе выглядит совсем иначе, если смотреть из Парижа, штат Техас, чем из Парижа, Франция.
.........
Остается два варианта: оружие и санкции. Но и здесь Запад все еще колеблется. Когда Владимир Зеленский , президент Украины, призывает, как он это делает ежедневно, к немедленному эмбарго на экспорт российской нефти, газа и угля, он снова сталкивается со смесью осторожности, нерешительности и корысти Запада.
........
В конечном счете, все западные правительства будут виноваты, если Украина падет или будет разделена между востоком и западом, как Германия в 1945 году. Британский Борис Джонсон заработал много славы как самопровозглашенный новый лучший друг Зеленского. Тем не менее, хотя Великобритания предоставила действительно эффективное противотанковое оружие, она послушно следует линии Вашингтона в отношении самолетов, танков и наземных войск.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/17/nato-should-talk-less-and-do-more-or-ukraine-will-be-torn-apart-bit-by-bit. Вообще, довольно резкая статья.

Буквально пару дней назад Рустамзаде высказал совсем другие оценки ситуации с поставками оружия
https://youtu.be/PTDAG91f6zA
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:20

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Не доходит, ну и ладно.

:)

В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.

Та что там с логическим рядом? Австрию прокомментируете, или в кусты?[/quote]
Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?[/quote]
Очень неумно.
Вы сами привели ряд, Вам его продолжили.
После этого: "Я не буду убеждать бестолочей". И сразу: "хотите русский мир?".
Нет, не хотим. Хочу украинский, но европейский, а не украинский русский.
Между прочим, Вы пишете на русском. :)
ЛАД
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