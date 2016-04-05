Пропасть между тем, что предлагают западные лидеры, и тем, что на самом деле требуется Украине для выживания, становится потенциально фатальной по мере того, как на востоке маячит мощная российская наступательная операция . Поражение России под Киевом было эпическим. То же самое и с потоплением линейного крейсера «Москва» . Но такие победы могут создать ложное впечатление об общем направлении войны.

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Проблема начинается с США, лидера альянса, и она знакома. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают Украину, но не хотят прямого участия американских войск. Это тоже личный инстинкт Байдена. Война в Европе выглядит совсем иначе, если смотреть из Парижа, штат Техас, чем из Парижа, Франция.

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Остается два варианта: оружие и санкции. Но и здесь Запад все еще колеблется. Когда Владимир Зеленский , президент Украины, призывает, как он это делает ежедневно, к немедленному эмбарго на экспорт российской нефти, газа и угля, он снова сталкивается со смесью осторожности, нерешительности и корысти Запада.

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В конечном счете, все западные правительства будут виноваты, если Украина падет или будет разделена между востоком и западом, как Германия в 1945 году. Британский Борис Джонсон заработал много славы как самопровозглашенный новый лучший друг Зеленского. Тем не менее, хотя Великобритания предоставила действительно эффективное противотанковое оружие, она послушно следует линии Вашингтона в отношении самолетов, танков и наземных войск.