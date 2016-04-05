Faceless написав:Бо так чи інакше, а переважна більшість всіх тих "представників культури" були як мінімум імперіалістами...
Faceless, тут vitaliian та деякі інші користувачі форуму вже неодноразово нагадували про заявку України на вступ до Євросоюзу, проти чого, я сподіваюсь, Ви не заперечуєте. Однак, хочу Вам зазначити про зміст пункту 57 окремої думки судді Євросуду Пауло Пінто де Альбукерке до рішення цього суду у справі "G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY", щоб Ви розуміли про можливі ускладнення на шляху до омріяного членства в Євросоюзі унаслідок висловлювань, які були наведені Вами вище:
57. In a fiercely polarised and messy Europe, destabilised with the implosion of traditional, mainstream parties and the emergence of populist newcomers, troubled by rising economic strife and roiled by war on its borders, politics is turning towards pure, ethno-religious chauvinism. Chauvinism is not simply people acting against the inherent dignity of every human being, it is about the material benefits that the chauvinist and his or her class derive from the exercise of power, it is about the perverse way power is exercised in society. Putting fear at the core of individual consciousness in a primitive logic of homo homini lupus and sowing distrust among countries in a basic logic of regnum regno lupus are essential to their goal of undermining the credibility of the Convention system, further alienating Europeans from one another and weakening the cohesion of the Council of Europe and the European Union . That same scare has spurred purges, blacklists, deportations and, in some cases, State-sponsored discrimination and State-sanctioned murder.
Ссылка замечательная - спасибо. Только суть её содержания Вами была "некорректно трактована". Итальянцы предупреждают, что при равных условиях, стоит ожидать появления неофашиствующих всплесков, что будет трактоваться "национальным отличием". ................................................................................... Поворачиваем голову и взгляд от Италии и смотрим на Восток: 1. Закрытие влияния всех государственных СМИ РФ в Европе. 2. Ограничение влияния критических сфер экономики от РФ 3. Ограничение влияния капила, что имеет происхождение из РФ. ........................................................................... Судья мудрый, и Италия - родина Фашизма - но суть не в присоединении к ЕС, а в нерастворении Национальных государств(и интересов наций) в "Большой семье". - Что выжжено в СССР, и РФии - война которой против Украины и имеет конкретную цель(фашиствующую цель "денационализации" - уничтожение украинской нации) - создание от Владивостока до Лиссабона "советского человека".
В то же время, это очень-очень скольская тема, ибо в той же толерантной Европе стали навязывать мусульманский радикализм, культурную экспансию - в места где спасались от того же мусульманского радикализма(в моей трактовке "мусульманского фашизма" и вновь - подогреваемого РФ!).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 17 кві, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.
А его еще кто-то изучает? Не знал, в мое время уже в школе не было русского языка и литературы. Зачем время детей тратить на ненужное? Лучше пусть учат английский.
Лучше и то, и другое. И хорошо, а не так, как было - годами учат английский и не знают. Если не секрет - где и когда Вы учились? Интересуюсь просто потому, что не слышал о таких школах. Мало часов - встречал, а чтобы вообще не учили не знаю.
Є велика різниця наскільки інтенсивно вчать. На прикладі, в молодщій школі було 2 години англійської на тиждень, в ковід перевели в іншу, де 5 разів на тиждень, один з яких це чисто розмовний урок який веде інший вчитель, спочатку дитині було дуже тяжко, через різницю в знаннях, а вже через півроку, коли пробували розмовного репетитора взяти перед війною, знання дитини англійської після вхідного тестування репетитори оцінюють на 1-2 роки вище.
Російської в школах не вчили, АЛЕ, української дитина багато читала книжок, і в якийсь момент зостались тільки російською (завчасно не купили книжок), і дитина через тиждень почала нормально читати російською, хоча цей тиждень було дуже багато питань, і зараз є, для перекладу деяких слів. У побуті, російська, але вже не повністю, а переходимо на українську, старша перед війною ПРИНЦИПОВО перейшла за два тижні на спілкування ПОВНІСТЮ українською, ніяких проблем з дво-три мовністю в сім'ї немає.
Буває читаєш книгу, а потім навіть не можеш відразу відповісти якою мовою вона була.
juristkostya написав:Та что там с логическим рядом? Австрию прокомментируете, или в кусты?
а че не так с Австрией? "Основной официальный язык — немецкий. Разговорный и официальный язык австрийцев существенно отличается от официального немецкого языка Германии (См. Немецкий язык в Австрии, Австрийский вариант немецкого языка). Разговорные австрийские диалекты близки баварскому диалекту Германии и немецкому языку Швейцарии (Форарльберг)" (вики) так что они хоть и пишут что официальный язык немецкий - он не совсем немецкий у них. так что можно сказать в Австрии - австрийский
ЗЫ Это все равно что взять полтавский суржик и сделать его официальным языком Украины и повесить вывеску что это и есть русский
Востаннє редагувалось mephala в Нед 17 кві, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Пропасть между тем, что предлагают западные лидеры, и тем, что на самом деле требуется Украине для выживания, становится потенциально фатальной по мере того, как на востоке маячит мощная российская наступательная операция . Поражение России под Киевом было эпическим. То же самое и с потоплением линейного крейсера «Москва» . Но такие победы могут создать ложное впечатление об общем направлении войны. ........ Проблема начинается с США, лидера альянса, и она знакома. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают Украину, но не хотят прямого участия американских войск. Это тоже личный инстинкт Байдена. Война в Европе выглядит совсем иначе, если смотреть из Парижа, штат Техас, чем из Парижа, Франция. ......... Остается два варианта: оружие и санкции. Но и здесь Запад все еще колеблется. Когда Владимир Зеленский , президент Украины, призывает, как он это делает ежедневно, к немедленному эмбарго на экспорт российской нефти, газа и угля, он снова сталкивается со смесью осторожности, нерешительности и корысти Запада. ........ В конечном счете, все западные правительства будут виноваты, если Украина падет или будет разделена между востоком и западом, как Германия в 1945 году. Британский Борис Джонсон заработал много славы как самопровозглашенный новый лучший друг Зеленского. Тем не менее, хотя Великобритания предоставила действительно эффективное противотанковое оружие, она послушно следует линии Вашингтона в отношении самолетов, танков и наземных войск.
juristkostya написав:Та что там с логическим рядом? Австрию прокомментируете, или в кусты?
а че не так с Австрией? "Основной официальный язык — немецкий. Разговорный и официальный язык австрийцев существенно отличается от официального немецкого языка Германии (См. Немецкий язык в Австрии, Австрийский вариант немецкого языка). Разговорные австрийские диалекты близки баварскому диалекту Германии и немецкому языку Швейцарии (Форарльберг)" (вики) так что они хоть и пишут что официальный язык немецкий - он не совсем немецкий у них. так что можно сказать в Австрии - австрийский
Тогда можно сказать, что исконный язык харьковской/сумской областей - суржик.
Ну, а если серьезно, смысл в том, что Австрия, Бельгия и ряд других стран не вписывается в предложенный "логический ряд". И когда на это обратили внимание - последовали переходы на личности и прочие признаки крепкой позиции
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 17 кві, 2022 14:27, всього редагувалось 1 раз.