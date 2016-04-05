mephala написав:juristkostya можно уточнить исконность у вас это насколько простирается? а то мы уже слышали от одних что Крым это исконно русская земля
Не совсем понял вопрос. Вполне очевидно, что на стыке культур всегда есть промежуточные, переходные формы. Исходя из того, что современный русский и украинский языки сформировались где-то в первой половине 19 века - могу предположить, что и промежуточная между ними форма возникла тогда же.
BIGor написав:В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет. Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?
Очень неумно. Вы сами привели ряд, Вам его продолжили. После этого: "Я не буду убеждать бестолочей". И сразу: "хотите русский мир?". Нет, не хотим. Хочу украинский, но европейский, а не украинский русский. Между прочим, Вы пишете на русском.
Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.
Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? Я, например, ни часу в жизни не потратил на изучение этого языка. Но писать могу. Что не так? Давайте только аргументировано, без ко-ко-ко,
BIGor написав:В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет. Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?
Очень неумно. Вы сами привели ряд, Вам его продолжили. После этого: "Я не буду убеждать бестолочей". И сразу: "хотите русский мир?". Нет, не хотим. Хочу украинский, но европейский, а не украинский русский. Между прочим, Вы пишете на русском.
Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.
много текста. Просто встройте в ваш, прости господи, "логический ряд" Австрию с Бельгией и Швейцарией
П'ять пожеж внаслідок обстрілів сталися в Індустріальному районі, дві — в Московському, одна — в Основ'янському районі Харкова. Також вогонь гасили в Ізюмському та Харківському районах області;
Получается лупят не только по северу Харькова? Не надумали выехать?
Сейчас, как правильно сказал Терехов, практически не осталось безопасных районов. Позавчера ХТЗ (причём, именно ХТЗ, а не "район ХТЗ", в который включали достаточно удалённые места), вчера Конный рынок, сегодня центр. До этого были и около метро Армейская, Дворец Спорта, Турбинный завод. Ещё раньше сильно раздолбали микрорайон "Горизонт" - сейчас там стало тише, т.к. отодвинули орков. Пока не надумал.
BIGor написав:В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет. Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал? Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.
много текста. Просто встройте в ваш, прости господи, "логический ряд" Австрию с Бельгией и Швейцарией
[/quote] Я ж говорю, разжевывать для пророссийских троллей ничего не буду. Вы еще в учетках запутались. То вы Лад, то кудрявый или юристкостя.