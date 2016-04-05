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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 807808809810811>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:30

  mephala написав:juristkostya
можно уточнить исконность у вас это насколько простирается? а то мы уже слышали от одних что Крым это исконно русская земля :mrgreen:

Не совсем понял вопрос. Вполне очевидно, что на стыке культур всегда есть промежуточные, переходные формы.
Исходя из того, что современный русский и украинский языки сформировались где-то в первой половине 19 века - могу предположить, что и промежуточная между ними форма возникла тогда же.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:31

  ЛАД написав:
  BIGor написав:В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.
Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?

Очень неумно.
Вы сами привели ряд, Вам его продолжили.
После этого: "Я не буду убеждать бестолочей". И сразу: "хотите русский мир?".
Нет, не хотим. Хочу украинский, но европейский, а не украинский русский.
Между прочим, Вы пишете на русском. :)

Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:34

  Hennady написав:https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/3/7336849/

Вполне здравая статья. Ведь отделить те единичные примеры не-имперской русской культуры задача крайне трудоёмкая. Поэтому, для массового применения проще запретить целиком.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Между прочим, Вы пишете на русском.

Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? Я, например, ни часу в жизни не потратил на изучение этого языка. Но писать могу. Что не так? Давайте только аргументировано, без ко-ко-ко,
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:35

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.
Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?

Очень неумно.
Вы сами привели ряд, Вам его продолжили.
После этого: "Я не буду убеждать бестолочей". И сразу: "хотите русский мир?".
Нет, не хотим. Хочу украинский, но европейский, а не украинский русский.
Между прочим, Вы пишете на русском. :)

Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.
много текста. Просто встройте в ваш, прости господи, "логический ряд" Австрию с Бельгией и Швейцарией
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:36

  Василь-Рівне написав:
  Хомякоид написав:У нас минимум

У нас це в кого? Сидиш в Німеччині? Ок - сиди, але не примазуйся до наших воїнів чи українців які пашуть на оборону і піднімають економіку! Це зрозуміло? Пиши у Вас, у українців, або у Вас у ЗСУ ... :twisted:


А якби в Україні сидів то можна писати у нас ?
А яка різниця ?
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/17/7340233/
Цим двом пасажирам можна писати у нас а тим хто за кордоном не можна ?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:36

  BIGor написав:Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? ,

Кто?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:39

  juristkostya написав:
  BIGor написав:Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? ,

Кто?

Ты учетка ЛАДа?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:41

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/700167735

П'ять пожеж внаслідок обстрілів сталися в Індустріальному районі, дві — в Московському, одна — в Основ'янському районі Харкова. Також вогонь гасили в Ізюмському та Харківському районах області;

Получается лупят не только по северу Харькова? Не надумали выехать?

Сейчас, как правильно сказал Терехов, практически не осталось безопасных районов.
Позавчера ХТЗ (причём, именно ХТЗ, а не "район ХТЗ", в который включали достаточно удалённые места), вчера Конный рынок, сегодня центр. До этого были и около метро Армейская, Дворец Спорта, Турбинный завод. Ещё раньше сильно раздолбали микрорайон "Горизонт" - сейчас там стало тише, т.к. отодвинули орков.
Пока не надумал.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:41

  juristkostya написав:
  BIGor написав:В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.
Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?
Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.
много текста. Просто встройте в ваш, прости господи, "логический ряд" Австрию с Бельгией и Швейцарией
[/quote]
Я ж говорю, разжевывать для пророссийских троллей ничего не буду. Вы еще в учетках запутались. То вы Лад, то кудрявый или юристкостя.
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