BIGor написав:

В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет.Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.