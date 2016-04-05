edvardd написав:в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...
То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..." А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го - як у дитинстві!👍
BIGor написав:В 2014 году жителям луган.донбаса тоже не доходило. У нас демократическая страна, каждый считает как хочет. Я не буду убеждать бестолочей. Не понимаете, хотите русский мир? Ты и Лад скорее всего с Харькова или Одессы? Угадал?
Очень неумно. Вы сами привели ряд, Вам его продолжили. После этого: "Я не буду убеждать бестолочей". И сразу: "хотите русский мир?". Нет, не хотим. Хочу украинский, но европейский, а не украинский русский. Между прочим, Вы пишете на русском.
Вы так и ничего не поняли, начали совать а как же федеративные республики, занялись демагогией, 100% или с Харькова или с Одессы. И что, что я пишу на русском? Я же для вас бестолочей тут пишу что бы хоть что-то поняли, но не доходит. Тупенькі, что уж. в 2014 году не понимали, и сейчас не понимают. Ступайте на грабли и дальше.
Ещё раз. Вы предложили ряд стран. Я его продолжил. Кстати, ни о каких федеративных республиках я не писал. В ответ от Вас - "бестолочи, тупенькі". Очень увесистые аргументы. Я Вас, вроде, идиотом не называл.
edvardd написав:в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...
То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..." А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го - як у дитинстві!👍
Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? Я, например, ни часу в жизни не потратил на изучение этого языка. Но писать могу. Что не так? Давайте только аргументировано, без ко-ко-ко,
Давайте. Где Вы у меня видели: "русский язык в школах должен быть обязателен"? По-русски Вы пишете, насколько вижу, грамотно. Знание русского Вам с неба свалилось? "Давайте только аргументировано, без ко-ко-ко". Такое ощущение, что Вы спорите не со мной, а с какими-то своими представлениями.
P.s. Прочитал Ваши последние посты. Можете вопросы по учёткам проверить у модераторов. Если сами не понимаете.
Хомякоид написав:А якби в Україні сидів то можна писати у нас ? А яка різниця ?
Да така, що ти плюндруєш навіть на аві українського Президента. Ти на аві не знущальне фото хуйла прилепив, а Президента моєї країни який витратив 450000000 грн своїх особистих грошей на відновлення ППО Києва завдяки якому Київ не виглядає як багатостраждальний Харьків. Таким як ти які роздмухують ворожнечу на форумі за політичими ознаками із за кордону під час війни не місце на українському форумі. Приїзди сюдиі рятуй Україну як це роблять спражні українці, а не плюндруй своєю дебільною авою.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 17 кві, 2022 15:11, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...
То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..." А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го - як у дитинстві!👍
жаль нельзя их натравить на русских.
Пчёлок жалко. Они же после укуса погибают. Лучше ос.
Хомякоид написав:А якби в Україні сидів то можна писати у нас ? А яка різниця ?
Да така, що ти плюндруєш навіть на аві українського Президента. Ти на аві не знущальне фото хуйла прилепив, а Президента моєї країни який витратив 450000000 грн своїх особистих грошей на відновлення ППО Києва завдяки якому Київ не виглядає як багатостраждальний Харьків. Таким як ти які роздмухують ворожнечу на форумі за політичими ознаками із за кордону під час війни не місце на українському форумі. Приїзди сюдиі рятуй Україну а не плюндруй своєю дебільною авою як це роблять спражні українці.
Людина яка в 90-х вкрала заводи а зараз кидає копійки не заслуговує в мене поваги. Давайте конфіскуємо те що було вкрадено в 90-х, продамо західним інвесторам та гроші передамо на армію. Буде більше. Чи ви скажете шо людина на моїй аві купила свої фабрики в держави за ринковими цінами ?