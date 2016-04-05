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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:14
В результате удара по центру Харькова, предварительно, 10 раненых и 5 погибших!
Бить по женщинам и детям, единственное на что способны россияне.
UPD: количество раненых увеличилось до 13
С телеги "Труха" час назад.
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ЛАД
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:14
BIGor написав: juristkostya написав: BIGor написав:
Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? ,
Кто?
Ты учетка ЛАДа?
И вновь вместо предметной цитаты видим переход на личности
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juristkostya
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:17
BIGor написав:
. То вы Лад, то кудрявый или юристкостя.
я понимаю: война, тревога, стресс, то, сё... Но надо держать себя в руках.
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juristkostya
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20
Хомякоид написав:
Людина яка в 90-х вкрала заводи а зараз кидає копійки не заслуговує в мене поваги.
Давайте конфіскуємо те що було вкрадено в 90-х, продамо західним інвесторам та гроші передамо на армію. Буде більше.
Чи ви скажете шо людина на моїй аві купила свої фабрики в держави за ринковими цінами ?
Це офтоп, але в 90-і я з колегою був на виставці фуденддрінкс і там продавали концерн промінвест який випускав шоколад Чайка, Оленка, театральний. Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. І Порошенко там був, от взяв, ризикнув і купив, бо концерн був банкрот. Розумієш? Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився. а ти тут плетеш ідіотичну дурню про якесь злодійство. І яке ти маєш право без рішення суду когось обвинувачувати? Га? Гавкнув би на когось в Німеччині щось подібне вже сидів в буцегарні за наклеп, а тут героїчна шавка тявкає з кордону, а в очі йому, що він злодій зможеш сказати? Га? Диванний викривач - приїзди сюди і пиши заяву на нього якщо ти такий крутий і маєш факти та документи, а не маєш - стули свій писок і не тявкай, а приїзди сюди і захищай країну.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 17 кві, 2022 15:25, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20
Василь-Рівне написав:
який витратив 450000000 грн своїх особистих грошей на відновлення ППО Києва завдяки якому Київ не виглядає як багатостраждальний Харьків.
Состояние Харькова не связано с состоянием ПВО практически вообще.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:22
vitaliian написав:
https://vimeo.com/700194618
Можно пояснить смысл выкладывания ролика месячной давности?
Спасибо
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:31
ЛАД написав: vitaliian написав: Успіх написав:
[quote="5423788:edvardd"]в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...
То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..."
А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
- як у дитинстві!
жаль нельзя их натравить на русских.
Пчёлок жалко. Они же после укуса погибают. Лучше ос.[/quote]Шершнів
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