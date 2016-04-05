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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:14

В результате удара по центру Харькова, предварительно, 10 раненых и 5 погибших!

Бить по женщинам и детям, единственное на что способны россияне.

UPD: количество раненых увеличилось до 13

С телеги "Труха" час назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:14

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? ,

Кто?

Ты учетка ЛАДа?

И вновь вместо предметной цитаты видим переход на личности
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:17

  BIGor написав:. То вы Лад, то кудрявый или юристкостя.
я понимаю: война, тревога, стресс, то, сё... Но надо держать себя в руках.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Людина яка в 90-х вкрала заводи а зараз кидає копійки не заслуговує в мене поваги.
Давайте конфіскуємо те що було вкрадено в 90-х, продамо західним інвесторам та гроші передамо на армію. Буде більше.
Чи ви скажете шо людина на моїй аві купила свої фабрики в держави за ринковими цінами ?

Це офтоп, але в 90-і я з колегою був на виставці фуденддрінкс і там продавали концерн промінвест який випускав шоколад Чайка, Оленка, театральний. Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. І Порошенко там був, от взяв, ризикнув і купив, бо концерн був банкрот. Розумієш? Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився. а ти тут плетеш ідіотичну дурню про якесь злодійство. І яке ти маєш право без рішення суду когось обвинувачувати? Га? Гавкнув би на когось в Німеччині щось подібне вже сидів в буцегарні за наклеп, а тут героїчна шавка тявкає з кордону, а в очі йому, що він злодій зможеш сказати? Га? Диванний викривач - приїзди сюди і пиши заяву на нього якщо ти такий крутий і маєш факти та документи, а не маєш - стули свій писок і не тявкай, а приїзди сюди і захищай країну.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 17 кві, 2022 15:25, всього редагувалось 8 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20

  Василь-Рівне написав:який витратив 450000000 грн своїх особистих грошей на відновлення ППО Києва завдяки якому Київ не виглядає як багатостраждальний Харьків.

Состояние Харькова не связано с состоянием ПВО практически вообще.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:22

  vitaliian написав:https://vimeo.com/700194618

Можно пояснить смысл выкладывания ролика месячной давности?
Спасибо
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:[quote="5423788:edvardd"]в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...

То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..."
А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го :shock: - як у дитинстві!
жаль нельзя их натравить на русских.

Пчёлок жалко. Они же после укуса погибают. Лучше ос.[/quote]Шершнів ;)
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  #<1 ... 808809810811
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