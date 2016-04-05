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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:14
В результате удара по центру Харькова, предварительно, 10 раненых и 5 погибших!
Бить по женщинам и детям, единственное на что способны россияне.
UPD: количество раненых увеличилось до 13
С телеги "Труха" час назад.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:14
BIGor написав: juristkostya написав: BIGor написав:
Кто там педалировал "русский язык в школах должен быть обязателен ко-ко-ко"? ,
Кто?
Ты учетка ЛАДа?
И вновь вместо предметной цитаты видим переход на личности
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:17
BIGor написав:
. То вы Лад, то кудрявый или юристкостя.
я понимаю: война, тревога, стресс, то, сё... Но надо держать себя в руках.
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juristkostya
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20
Хомякоид написав:
Людина яка в 90-х вкрала заводи а зараз кидає копійки не заслуговує в мене поваги.
Давайте конфіскуємо те що було вкрадено в 90-х, продамо західним інвесторам та гроші передамо на армію. Буде більше.
Чи ви скажете шо людина на моїй аві купила свої фабрики в держави за ринковими цінами ?
Це офтоп, але в 90-і я з колегою був на виставці фуденддрінкс і там продавали концерн промінвест який випускав шоколад Чайка, Оленка, театральний. Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. І Порошенко там був, от взяв, ризикнув і купив, бо концерн був банкрот. Розумієш? Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився. а ти тут плетеш ідіотичну дурню про якесь злодійство. І яке ти маєш право без рішення суду когось обвинувачувати? Га? Гавкнув би на когось в Німеччині щось подібне вже сидів в буцегарні за наклеп, а тут героїчна шавка тявкає з кордону, а в очі йому, що він злодій зможеш сказати? Га? Диванний викривач - приїзди сюди і пиши заяву на нього якщо ти такий крутий і маєш факти та документи, а не маєш - стули свій писок і не тявкай, а приїзди сюди і захищай країну.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 17 кві, 2022 15:25, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20
Василь-Рівне написав:
який витратив 450000000 грн своїх особистих грошей на відновлення ППО Києва завдяки якому Київ не виглядає як багатостраждальний Харьків.
Состояние Харькова не связано с состоянием ПВО практически вообще.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:22
vitaliian написав:
https://vimeo.com/700194618
Можно пояснить смысл выкладывания ролика месячной давности?
Спасибо
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:31
ЛАД написав: vitaliian написав: Успіх написав:
[quote="5423788:edvardd"]в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...
То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..."
А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
- як у дитинстві!
жаль нельзя их натравить на русских.
Пчёлок жалко. Они же после укуса погибают. Лучше ос.[/quote]Шершнів
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:38
«ВСУ - новый ИГИЛ»
Меня реально заставляют улыбаться посты многих пророссийских каналов, которые в уничижительной форме отзываются о группах ВСУ и теробороны, катающих по Незалежной на пикапах с ПЗРК, гранатомётами и тп. Мол «Ебать ИГИЛовцы» и тп.
Я же вижу в этом куда более тревожащую тенденцию. Армия Украины реально большая, т.е там реально много людей, их в 1.5-2 раза больше наших. Тероборона и некоторые армейские подразделения Украины, видимо, наконец, поняли, как нужно действовать в сложившихся условиях. Собственно, все идёт по плану «войны 21 века».
Они разбиваются на множество мелких, хорошо укомплектованных западным оружием и мобильных групп. С БТРов и прочих игрушек они пересаживаются на пикапы, джипы и простые легковушки. Первое - они намного маневреннее, быстрее и тише. Второе - они смешиваются с общим потоком гражданских автомобилей на территории Украины. А т.к мы не можем палить по всем гражданским машинам, им это играет на руку.
Такие группы довольно быстро передвигаются по территории боевых действий, наносят удар исподтишка - из засады, какого-нибудь угла, а потом также быстро покидают место временной дислокации. Учитывая то, что на их вооружении довольно неплохие комплексы, эффективность таких групп вполне высокая.
Это и есть тип боевых действий 21 века. Времена огромных колонн техники на вроде тех, что ВС РФ продемонстрировали под Херсоном пару дней назад уже прошли. Сейчас времена небольших, хорошо осведомлённых и мобильных групп, которые за пару часов могут преодолеть 150-200 км, подбить какой-нибудь радиолокационный комплекс и свалить по-быстрому, даже не запалив своё место расположение. Пока какой-нибудь «Тигр» доедет до точки выстрела, противник уже будет в 20-30км от него.
К этому всему добавляется невероятно плотная и, судя по последним событиям(Утонувшая «Москва»), результативная работа ВСУ с Американской разведкой, которая включает огромный спектр вспомогательных услуг: от радиоразведки до ежечасных спутниковых снимков.
Они знают «где» мы и «сколько» нас.
Все это реально начинает напоминать Сирию, где уже много лет ИГИЛ воюет с правительственным войсками и ВКС РФ. Боевики вот уже много лет оказывают яростное сопротивление и до сих пор наносят болезненные удары по регулярным войскам, причём ведут они именно вышеописанный тип боевых действий.
Вот только у ИГИЛ нет постоянного разведывательного патронажа сильнейшей армии мира и непрекращающегося потока современных комплексов, ракет и прочего.
Справится с такими «бандформированиями» на такой территории как Украина будет очень сложно, повторюсь, ОЧЕНЬ сложно, а учитывая количество задействованных лиц...
цель статьи искаженное оправдание высоких потерь и низких результатов армии рф.
"Это не мы ослы это враг коварен и силен" после подбитого Крейсера подобная "аналитика" появляется почти каждый день в разных СМИ.
Какая то сила разгоняет зраду, прикрывая бездарное управление армией и тотальное воровство.
Разумеется подобные тексты деморализуют русского солдата.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 кві, 2022 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:39
Василь-Рівне написав:
.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити
, але ніхто не наважився.....
В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
Гарно Ви жили у 90-і роки!
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 17 кві, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:43
vitaliian написав:
Второе - они смешиваются с общим потоком гражданских автомобилей на территории Украины. А т.к мы не можем палить по всем гражданским машинам, им это играет на руку.
Кто-то может пояснить, как можно "в потоке гражданского транспорта" подъехать к штабу, РЛС или другому важному объекту противника для нанесения удара из рпг?
Имеется в виду: возникает ли такой вопрос в комментах на росс ресурсах?
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