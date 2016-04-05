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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 810811812813814815>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:46

  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився.....

В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
:D :D :D
Гарно Ви жили у 90-і роки!
180.000
Каждый мог, ага. Собрал картошку на своих 6 сотках, продал на рынке, и айда покупать кондитерскую фабрику
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:46

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Второе - они смешиваются с общим потоком гражданских автомобилей на территории Украины. А т.к мы не можем палить по всем гражданским машинам, им это играет на руку.


Кто-то может пояснить, как можно "в потоке гражданского транспорта" подъехать к штабу, РЛС или другому важному объекту противника для нанесения удара из рпг?
Имеется в виду: возникает ли такой вопрос в комментах на росс ресурсах?

А телеграмм-канале? Запросто!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 кві, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:48

  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився.....

В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
:D :D :D

Не 18000, а 180000 - любий, хто мав майно, або товар під заставу, міг в банку без жодних проблем взяти кредит. А те, що ти туповато шкіришся, це свідчить про те, що ти ніколи не був власником бізнесу, я пишу про те, що було, що я особисто бачив і про що ми з колегою думали. Але я тут не для того, щоб латентним колаборантам щось доводити - їх можна вивезти з СРСР, а от СРСР з них ніколи, от в чому проблема.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:49

  GALeon написав:
ЛАД написав:
  vitaliian написав:---------------
Успіх
......
То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..."
А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го :shock: - як у дитинстві!
-------------------
жаль нельзя их натравить на русских.

Пчёлок жалко. Они же после укуса погибают. Лучше ос.
Шершнів ;)

Ще краще!
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:52

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Второе - они смешиваются с общим потоком гражданских автомобилей на территории Украины. А т.к мы не можем палить по всем гражданским машинам, им это играет на руку.


Кто-то может пояснить, как можно "в потоке гражданского транспорта" подъехать к штабу, РЛС или другому важному объекту противника для нанесения удара из рпг?
Имеется в виду: возникает ли такой вопрос в комментах на росс ресурсах?

Нет, там уровень дискуссий на 3 порядка ниже. Одни говорят их не победить надо прекращать, пока нам всю армию не перебили.

Другие, что надо продолжать брать Киев и Львов. В самых жестоких словесных выражениях.

Они разучились оценивать ситуацию объективно. Для этого придумываются разные байки, без которых пазл не складывается. Но консенсуса что делать нет. Есть общее недоумение или расстерянность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:55

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився.....

В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
:D :D :D

Не 18000, а 180000 - любий, хто мав майно, або товар під заставу, міг в банку без жодних проблем взяти кредит. А те, що ти туповато шкіришся, це свідчить про те, що ти ніколи не був власником бізнесу, я пишу про те, що було, що я особисто бачив і про що ми з колегою думали. Але я тут не для того, щоб латентним колаборантам щось доводити - їх можна вивезти з СРСР, а от СРСР з них ніколи, от в чому проблема.

-любой мог
- любой-любой?
- да, любой, у кого были достаточные активы под залог. А ты коллаборант!
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:57

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився.....

В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
:D :D :D

Не 18000, а 180000 - любий, хто мав майно, або товар під заставу, міг в банку без жодних проблем взяти кредит. А те, що ти туповато шкіришся, це свідчить про те, що ти ніколи не був власником бізнесу, я пишу про те, що було, що я особисто бачив і про що ми з колегою думали. Але я тут не для того, щоб латентним колаборантам щось доводити - їх можна вивезти з СРСР, а от СРСР з них ніколи, от в чому проблема.

180.000 долларов ещё лучше, нолик не досмотрел.
Вы хоть сказки не рассказывайте, а то молодёжь поверит. В 90-е и тысяча долларов были большие деньги. А взять кредит да ещё на 180.000, конечно мог каждый. :)
А думать Вы, безусловно, могли о чём угодно. Даже о полёте на Марс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:57

  vitaliian написав:«ВСУ - новый ИГИЛ» цель статьи искаженное оправдание высоких потерь и низких результатов армии рф.

"Это не мы ослы это враг коварен и силен" после подбитого Крейсера подобная "аналитика" появляется почти каждый день в разных СМИ.

Какая то сила разгоняет зраду, прикрывая бездарное управление армией и тотальное воровство.

Разумеется подобные тексты деморализуют русского солдата.

Их "Геббельс" уже давно принял капитуляцию от Зе и решает:
https://ura.news/news/1052546377
17 апреля 2022 в 11:53
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ликвидировать независимость Украины после окончания российской спецоперации. По мнению, необходимо включить ее территории в состав РФ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:00

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Второе - они смешиваются с общим потоком гражданских автомобилей на территории Украины. А т.к мы не можем палить по всем гражданским машинам, им это играет на руку.


Кто-то может пояснить, как можно "в потоке гражданского транспорта" подъехать к штабу, РЛС или другому важному объекту противника для нанесения удара из рпг?
Имеется в виду: возникает ли такой вопрос в комментах на росс ресурсах?

Нет, там уровень дискуссий на 3 порядка ниже. Одни говорят их не победить надо прекращать, пока нам всю армию не перебили.

Другие, что надо продолжать брать Киев и Львов. В самых жестоких словесных выражениях.

Они разучились оценивать ситуацию объективно. Для этого придумываются разные байки, без которых пазл не складывается. Но консенсуса что делать нет. Есть общее недоумение или расстерянность.

Спасибо
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:05

  ЛАД написав:180.000 долларов ещё лучше, нолик не досмотрел.
Вы хоть сказки не рассказывайте, а то молодёжь поверит. В 90-е и тысяча долларов были большие деньги. А взять кредит да ещё на 180.000, конечно мог каждый. :)
А думать Вы, безусловно, могли о чём угодно. Даже о полёте на Марс.

За претензию официальную на получение 9.000 $
Убивают(вернее в муках умерщвляют) официально(с 24.10.1992года регламентировано Законодательно) "граждан Украины" до сих пор.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 17 кві, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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