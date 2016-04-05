Хомякоид написав:Людина яка в 90-х вкрала заводи а зараз кидає копійки не заслуговує в мене поваги. Давайте конфіскуємо те що було вкрадено в 90-х, продамо західним інвесторам та гроші передамо на армію. Буде більше. Чи ви скажете шо людина на моїй аві купила свої фабрики в держави за ринковими цінами ?
Люмпен на люмпені сидить і люмпеном поганяє 1 Можете пояснити чому розвалився совок? Моя версія - заводи і так далі в совку були замортизовані до нуля і неефективні .. Ваша версія? 2 Можете назвати мені приклади , коли неефективний в 1990 році завод , самостійно заробив сам собі кошти для модернізації, модернізувався ...і ще й вкрав?
Чекаю відповіді ПС Це те саме що заявляти Ваш дід в 1990 році вкрав в колгоспі клячу при смерті...але сьогодні він винен бо не заплатив по ринковій ціні.. ППС Ринкова ціна багатьох бізнесів частенько буває й мінусовою.
Василь-Рівне написав:.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився.....
В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
Гарно Ви жили у 90-і роки!
1 Не 18 000 а 180 000 2 Мені пропонували очолити ЛАЗ...але почувши про мої доходи в кооперативі - сказали що таких доходів керівництво ЛАЗзом не згенерує.... Однокімнатна квартира коштувала 2000 доларів....в 1997 році - 4000 доларів.. Якщо у Вас і Вашої родини навіть не було парочки квартир щоб або їх продати ,або закласти - то якого милого ви фантазуєте що змогли б керувати концерном в 20 000 працівників?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 кві, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Люмпен на люмпені сидить і люмпеном поганяє
Как человек я Вас понимаю, проблема в том, что Вы хотя и хотите, но боитесь сам самому ПРИЗНАТЬ свои "ошибки" и сделать Правильный официально публичный вывод.
budivelnik написав:Мені пропонували очолити ЛАЗ...але почувши про мої доходи в кооперативі - сказали що таких доходів керівництво ЛАЗзом не згенерує....
Перестаньте публично судить со своей колокольни! Попробуйте взглянуть на это со стороны! 1. Те, кто честно и до последнего работал и содержал критические производства? Благодаря которым ещё есть Украина. 2. Значит кто-то и зачем то создавал ситуацию "плохую"? 3. В чьей собственности оказывались "вдруг" критические производства? ...................................... И что такое "Война"?
Россия может начать «большое наступление на Донбассе» в ближайшие дни, заявили официальные представители Пентагона на условиях анонимности, пишет NBC News.
По словам источников, операция российских сил может начаться 18 апреля или в ближайшие дни.
Военный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, известный своим оптимизмом, утверждает что силы, который оккупанты смогли подготовить для своего «большого наступления на Донбассе», составляют около 35 тысяч военных по всем направлениям.
Из них около 15 тысяч в районе Изюма, остальные направления - по 1-2 тысячи, кое-где до 4-5 тысяч. Этих сил явно недостаточно для достижения успеха.
Потрёпанные российские войска пополняются старой техникой, снимаемой с хранения, типа бронетранспортёров БТР-60, РСЗО «Град-1» на базе ЗИЛ-131 и прочим старьём сомнительной работоспособности 1960-70-х годов выпуска. Другой техники в резерве у российских сил уже нет.
С такими силами у российского командования стоит вопрос ребром - а стоит ли вообще начинать заведомо обречённую на провал операцию, считает Арестович.
juristkostya написав:Ну, а если серьезно, смысл в том, что Австрия, Бельгия и ряд других стран не вписывается в предложенный "логический ряд". И когда на это обратили внимание - последовали переходы на личности и прочие признаки крепкой позиции
как раз Австрия вписывается в тот ряд - у них свой язык. просто они решили не делать отдельную вывеску. Это все равно что Беларусь и Украина повесят одну вывеску но говорить будут все равно каждый на своем языке пусть и похожем. Ставить Бельгию в тот ряд логическая ошибка с вашей стороны. Она и не должна вписываться в этот ряд - у них регионы ярковыраженные по этническому составу. В том ряду который приводился - там страны с одним этническим большинством по всей стране. Украина - "украинцы составляют 77,8 % населения и являются большинством во всех регионах" Бельгия - "Основную часть населения Бельгии составляют две этнические группы: фламандцы (около 60 % населения) и валлоны (около 40 % населения), которые говорят соответственно на нидерландском и французском языках. Фламандцы живут в пяти северных провинциях Бельгии (см. Фландрия) и говорят на нидерландском языке и его многочисленных диалектах (см. Нидерландский язык в Бельгии). Валлоны живут в пяти южных провинциях, составляющих Валлонию, говорят на французском, валлонском и некоторых других языках"
Василь-Рівне написав:.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився.....
В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
Гарно Ви жили у 90-і роки!
1 Не 18 000 а 180 000 2 Мені пропонували очолити ЛАЗ...але почувши про мої доходи в кооперативі - сказали що таких доходів керівництво ЛАЗзом не згенерує.... Однокімнатна квартира коштувала 2000 доларів....в 1997 році - 4000 доларів.. Якщо у Вас і Вашої родини навіть не було парочки квартир щоб або їх продати ,або закласти - то якого милого ви фантазуєте що змогли б керувати концерном в 20 000 працівників?
Перечитал нить обсуждения - не нашел, где ЛАД "фантазирует, что мог бы управлять концерном".
Но у вас ещё есть шансы сохранить лицо - или извиниться, или таки дать соответствующую ссылку
juristkostya написав:Ну, а если серьезно, смысл в том, что Австрия, Бельгия и ряд других стран не вписывается в предложенный "логический ряд". И когда на это обратили внимание - последовали переходы на личности и прочие признаки крепкой позиции
как раз Австрия вписывается в тот ряд - у них свой язык. просто они решили не делать отдельную вывеску. Это все равно что Беларусь и Украина повесят одну вывеску но говорить будут все равно каждый на своем языке пусть и похожем. Ставить Бельгию в тот ряд логическая ошибка с вашей стороны. Она и не должна вписываться в этот ряд - у них регионы ярковыраженные по этническому составу. В том ряду который приводился - там страны с одним этническим большинством по всей стране. Украина - "украинцы составляют 77,8 % населения и являются большинством во всех регионах" Бельгия - "Основную часть населения Бельгии составляют две этнические группы: фламандцы (около 60 % населения) и валлоны (около 40 % населения), которые говорят соответственно на нидерландском и французском языках. Фламандцы живут в пяти северных провинциях Бельгии (см. Фландрия) и говорят на нидерландском языке и его многочисленных диалектах (см. Нидерландский язык в Бельгии). Валлоны живут в пяти южных провинциях, составляющих Валлонию, говорят на французском, валлонском и некоторых других языках"
ЛАД написав:1 Не 18 000 а 180 000 2 Мені пропонували очолити ЛАЗ...але почувши про мої доходи в кооперативі - сказали що таких доходів керівництво ЛАЗзом не згенерує.... Однокімнатна квартира коштувала 2000 доларів....в 1997 році - 4000 доларів.. Якщо у Вас і Вашої родини навіть не було парочки квартир щоб або їх продати ,або закласти - то якого милого ви фантазуєте що змогли б керувати концерном в 20 000 працівників?
Перечитал нить обсуждения - не нашел, где ЛАД "фантазирует, что мог бы управлять концерном". Но у вас ещё есть шансы сохранить лицо - или извиниться, или таки дать соответствующую ссылку
Для обговорення смаку лобстерів - людина повинна хоч знати смак раків... Якщо ж вона в цьому ні бельмеса - то нормально висказати їй що вона не туди лізе, а не вимагати від тих , хто щось знає вибачатись перед совком....
Тому пояснюю юристу..він же на мою думку клон ЛАД... Навіть в союзі було більше людей які могли позичити 180 000...ніж заводів по 180 000 Те що костя/юрист/лад - до цієї категорії не відносились - це їх горе..а не Порошенка.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 кві, 2022 16:41, всього редагувалось 1 раз.