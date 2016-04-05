Додано: Нед 17 кві, 2022 16:24

juristkostya написав: Ну, а если серьезно, смысл в том, что Австрия, Бельгия и ряд других стран не вписывается в предложенный "логический ряд".

И когда на это обратили внимание - последовали переходы на личности и прочие признаки крепкой позиции Ну, а если серьезно, смысл в том, что Австрия, Бельгия и ряд других стран не вписывается в предложенный "логический ряд".И когда на это обратили внимание - последовали переходы на личности и прочие признаки крепкой позиции

как раз Австрия вписывается в тот ряд - у них свой язык. просто они решили не делать отдельную вывеску. Это все равно что Беларусь и Украина повесят одну вывеску но говорить будут все равно каждый на своем языке пусть и похожем.Ставить Бельгию в тот ряд логическая ошибка с вашей стороны. Она и не должна вписываться в этот ряд - у них регионы ярковыраженные по этническому составу. В том ряду который приводился - там страны с одним этническим большинством по всей стране. Украина - "украинцы составляют 77,8 % населения и являются большинством во всех регионах"Бельгия - "Основную часть населения Бельгии составляют две этнические группы: фламандцы (около 60 % населения) и валлоны (около 40 % населения), которые говорят соответственно на нидерландском и французском языках. Фламандцы живут в пяти северных провинциях Бельгии (см. Фландрия) и говорят на нидерландском языке и его многочисленных диалектах (см. Нидерландский язык в Бельгии). Валлоны живут в пяти южных провинциях, составляющих Валлонию, говорят на французском, валлонском и некоторых других языках"