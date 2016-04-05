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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 812813814815>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:40

  budivelnik написав:............
1 Не 18 000 а 180 000
2 ......Однокімнатна квартира коштувала 2000 доларів....в 1997 році - 4000 доларів..

Т.е. даже в 97 180.000 это было 45 квартир. А по 2000 так и 90 квартир.
У Вас были?
Якщо у Вас і Вашої родини навіть не було парочки квартир щоб або їх продати ,або закласти - то якого милого ви фантазуєте що змогли б керувати концерном в 20 000 працівників?

А Вы не расскажете, у кого в 90-е, особенно в первой половине были такие деньги?
И много ли было семей, у которых была парочка лишних квартир.
И, кстати,
«Укрпроминвест» выкупил Винницкую кондитерскую фабрику, заплатив в 1996 году 7 млн долларов[

Это из статьи Вики о Порошенко. В укр. Вики этого нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 кві, 2022 16:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:42

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Перечитал нить обсуждения - не нашел, где ЛАД "фантазирует, что мог бы управлять концерном".
Но у вас ещё есть шансы сохранить лицо - или извиниться, или таки дать соответствующую ссылку
Для обговорення смаку лобстерів - людина повинна хоч знати смак раків...
Якщо ж вона в цьому ні бельмеса - то нормально
висказати їй що вона не туди лізе,
а не вимагати від тих , хто щось знає вибачатись перед совком....

Я не ждал, что вы сможете возразить по сути, обосновать свои слова про "фантазии об управлении концерном" и так далее.

Но все равно спасибо, что лишний раз оправдали ожидания.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:44

ЛАД
1 В 1997 в мене була 1 квартира...і три пропозиції керівництва бізнесами....
2 Якщо в мене сьогодні не має 1-10-100 млрд доларів то це не говорить про те що Маск, Безос, Гейтц чи Порошенко - злодії
3 Якщо в люмпен/совко/інженера в голові було пусто і він єдине що міг це протирати штани в конторі ( і таких було мінімум 0,1 млн осіб) - то це не говорить про те , що сотня/друга бувших в 1990 році інженерами..а сьогодні мільйонерами - злодії чи дурні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:46

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  Василь-Рівне написав:який витратив 450000000 грн своїх особистих грошей на відновлення ППО Києва завдяки якому Київ не виглядає як багатостраждальний Харьків.
Состояние Харькова не связано с состоянием ПВО практически вообще.
Стан Харкова звязаний з Добкіним, Кернесом і ...будівництвом доріг замість розвитку армії....

А у нас отдельная армия у каждой области? :shock:
Добкин или Кернес в должности мэра имели отношение к развитию армии?
Перестаньте смешить народ и превращать эту ветку в полит.
Карьера Петра Алексеевича не имеет отношения к войне с Россией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:46

Україна не віддасть Росії території на сході і готова до битви на Донбасі – Зеленський

https://edition.cnn.com/2022/04/17/politics/zelensky-russia-war-tapper-interview-cnntv/index.html

За словами голови держави, якщо Росія захопить Донбас, то немає гарантій, що вона не спробує вдруге наступати на Київ. Ось чому Україні важливо стримати РФ і "стояти на своєму", адже майбутня битва може вплинути на хід всієї війни.

"Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву. Тому ми розуміємо, що те, що ми їх вибили, і вони пішли, і вони тікали від Києва — з півночі, з Чернігова і з цього напрямку — це не означає, що, якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", — повідомив Зеленський.

У свіжому інтерв'ю президент України знову підкреслив можливість застосування ядерної зброї Путіним. Він також висловився про геноцид мирного населення. За словами Зеленського, саме цим терміном потрібно називати масові вбивства українців.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:47

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
1 Не 18 000 а 180 000
2 ......Однокімнатна квартира коштувала 2000 доларів....в 1997 році - 4000 доларів..

Т.е. даже в 97 180.000 это было 45 квартир..
на самом деле, все 60. Дело в том, что при оценке имущества для передачи в залог применяется "коэффициент на срочную продажу" - обычно это 0,7 от рыночной цены.
juristkostya
 
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juristkostya
ответ без аргументов это конечно мощно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Я не ждал, что вы сможете возразить по сути, обосновать свои слова про "фантазии об управлении концерном" и так далее.
Но все равно спасибо, что лишний раз оправдали ожидания.
По суті ви навіть не Богдан..так . мілкий клерк,який вміє гарно надувати щоки не на профільному ресурсі...
Для всіх інших
1 Хто згадає коли були дозволені кооперативи?
Мені здається що ще в 1985 році..
Я в цей час був в Армії...але мої однолітки за 5 років з 1985 по 1990 роки заробили ( і я настоюю на слові ЗАРОБИЛИ) набагато більше ніж 180 000 доларів
2 Так їх було не багато..але більше ніж кількість підприємств в Україні
3 Але на цих сотнях підприємств працювало десятки тисяч ладів..простих інженериків, які не підняли дупу від милого і звиклого стільця..а критикували Горбачова і співали осанну СРСР...

І тепер цих десятки тисяч ЛАДів ,як колька в оці міляє Порошенко..а все тому що останній підняв дупу там..де лади не ризикнули.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:54

  ЛАД написав:Карьера Петра Алексеевича не имеет отношения к войне с Россией.

Имеет. Он очень эффективный президент и подготовил страну по максимуму от возможного в реалиях того периода
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:55

  ЛАД написав:А у нас отдельная армия у каждой области? :shock:
Добкин или Кернес в должности мэра имели отношение к развитию армии?
Перестаньте смешить народ и превращать эту ветку в полит.
Карьера Петра Алексеевича не имеет отношения к войне с Россией.
Не має звичайно..
Але Петро Олексійович будував карєру з слоганом
АРМІЯ-МОВА-ВІРА...
Його опонент з слоганом
ВИЖЕНЕМО БАРИГУ ЗАРОБЛЯЮЧОГО НА КРОВІ і збудуємо дороги щоб на майські на шашлики..

Чий слоган дозволяв захистити Харків - а чий допоміг його ЗРУЙНУВАТИ ?
budivelnik
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