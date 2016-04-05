juristkostya написав:Перечитал нить обсуждения - не нашел, где ЛАД "фантазирует, что мог бы управлять концерном". Но у вас ещё есть шансы сохранить лицо - или извиниться, или таки дать соответствующую ссылку
Для обговорення смаку лобстерів - людина повинна хоч знати смак раків... Якщо ж вона в цьому ні бельмеса - то нормально висказати їй що вона не туди лізе, а не вимагати від тих , хто щось знає вибачатись перед совком....
Я не ждал, что вы сможете возразить по сути, обосновать свои слова про "фантазии об управлении концерном" и так далее.
Но все равно спасибо, что лишний раз оправдали ожидания.
ЛАД 1 В 1997 в мене була 1 квартира...і три пропозиції керівництва бізнесами.... 2 Якщо в мене сьогодні не має 1-10-100 млрд доларів то це не говорить про те що Маск, Безос, Гейтц чи Порошенко - злодії 3 Якщо в люмпен/совко/інженера в голові було пусто і він єдине що міг це протирати штани в конторі ( і таких було мінімум 0,1 млн осіб) - то це не говорить про те , що сотня/друга бувших в 1990 році інженерами..а сьогодні мільйонерами - злодії чи дурні.
Василь-Рівне написав:який витратив 450000000 грн своїх особистих грошей на відновлення ППО Києва завдяки якому Київ не виглядає як багатостраждальний Харьків.
Состояние Харькова не связано с состоянием ПВО практически вообще.
Стан Харкова звязаний з Добкіним, Кернесом і ...будівництвом доріг замість розвитку армії....
А у нас отдельная армия у каждой области? Добкин или Кернес в должности мэра имели отношение к развитию армии? Перестаньте смешить народ и превращать эту ветку в полит. Карьера Петра Алексеевича не имеет отношения к войне с Россией.
За словами голови держави, якщо Росія захопить Донбас, то немає гарантій, що вона не спробує вдруге наступати на Київ. Ось чому Україні важливо стримати РФ і "стояти на своєму", адже майбутня битва може вплинути на хід всієї війни.
"Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву. Тому ми розуміємо, що те, що ми їх вибили, і вони пішли, і вони тікали від Києва — з півночі, з Чернігова і з цього напрямку — це не означає, що, якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", — повідомив Зеленський.
У свіжому інтерв'ю президент України знову підкреслив можливість застосування ядерної зброї Путіним. Він також висловився про геноцид мирного населення. За словами Зеленського, саме цим терміном потрібно називати масові вбивства українців.
juristkostya написав:Я не ждал, что вы сможете возразить по сути, обосновать свои слова про "фантазии об управлении концерном" и так далее. Но все равно спасибо, что лишний раз оправдали ожидания.
По суті ви навіть не Богдан..так . мілкий клерк,який вміє гарно надувати щоки не на профільному ресурсі... Для всіх інших 1 Хто згадає коли були дозволені кооперативи? Мені здається що ще в 1985 році.. Я в цей час був в Армії...але мої однолітки за 5 років з 1985 по 1990 роки заробили ( і я настоюю на слові ЗАРОБИЛИ) набагато більше ніж 180 000 доларів 2 Так їх було не багато..але більше ніж кількість підприємств в Україні 3 Але на цих сотнях підприємств працювало десятки тисяч ладів..простих інженериків, які не підняли дупу від милого і звиклого стільця..а критикували Горбачова і співали осанну СРСР...
І тепер цих десятки тисяч ЛАДів ,як колька в оці міляє Порошенко..а все тому що останній підняв дупу там..де лади не ризикнули.
ЛАД написав:А у нас отдельная армия у каждой области? Добкин или Кернес в должности мэра имели отношение к развитию армии? Перестаньте смешить народ и превращать эту ветку в полит. Карьера Петра Алексеевича не имеет отношения к войне с Россией.
Не має звичайно.. Але Петро Олексійович будував карєру з слоганом АРМІЯ-МОВА-ВІРА... Його опонент з слоганом ВИЖЕНЕМО БАРИГУ ЗАРОБЛЯЮЧОГО НА КРОВІ і збудуємо дороги щоб на майські на шашлики..
Чий слоган дозволяв захистити Харків - а чий допоміг його ЗРУЙНУВАТИ ?