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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Мені здається що ще в 1985 році..

Ми відкрили в 1988 році. Возили з Узбекістану літаком аппарати УЗД "Фукуда денши 2000" Які ми тоді гроші заробляли я промовчу, бо у декого з вогником "саціалістічєской справєлівості в глазах" може інфаркт статися
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:00

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Я не ждал, что вы сможете возразить по сути, обосновать свои слова про "фантазии об управлении концерном" и так далее.
Но все равно спасибо, что лишний раз оправдали ожидания.
По суті ви навіть не Богдан..так . мілкий клерк,який вміє гарно надувати щоки не на профільному ресурсі...

переход на личности в вашем исполнении не удивляет, могли бы уж не педалить клавиатуру.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:01

  mephala написав:juristkostya
ответ без аргументов это конечно мощно :mrgreen:

Развернутый ответ будет очень объемным, нет желания
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:02

mephala
Давайте не будем начинать старые споры о языке.
Можно было бы поговорить и об однородности этнического состава и, тем более, о языковых предпочтениях. Но, может, не стоит начинать?
Могу сказать только одно - русскоязычные граждане Украины воюют в составе ВСУ и, смею надеяться, воюют не хуже украиноязычных.
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