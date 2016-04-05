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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 813814815816817>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Мені здається що ще в 1985 році..

Ми відкрили в 1988 році. Возили з Узбекістану літаком аппарати УЗД "Фукуда денши 2000" Які ми тоді гроші заробляли я промовчу, бо у декого з вогником "саціалістічєской справєлівості в глазах" може інфаркт статися
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:00

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Я не ждал, что вы сможете возразить по сути, обосновать свои слова про "фантазии об управлении концерном" и так далее.
Но все равно спасибо, что лишний раз оправдали ожидания.
По суті ви навіть не Богдан..так . мілкий клерк,який вміє гарно надувати щоки не на профільному ресурсі...

переход на личности в вашем исполнении не удивляет, могли бы уж не педалить клавиатуру.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:01

  mephala написав:juristkostya
ответ без аргументов это конечно мощно :mrgreen:

Развернутый ответ будет очень объемным, нет желания
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:02

mephala
Давайте не будем начинать старые споры о языке.
Можно было бы поговорить и об однородности этнического состава и, тем более, о языковых предпочтениях. Но, может, не стоит начинать?
Могу сказать только одно - русскоязычные граждане Украины воюют в составе ВСУ и, смею надеяться, воюют не хуже украиноязычных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:русскоязычные граждане Украины воюют в составе ВСУ и, смею надеяться, воюют не хуже украиноязычных.
Воюють..і думаю що точне не проводять в окопах дискусії на якій мові будуть вчитись їх діти...Вже те що вони воюють за Україну -підтверджує те на якій мові будуть вчитись
На відміну від одного совкофіла на цих сторінках
В якого не все так однозначно..
І згвалтування - нормально
і мародерства - природньо...

От тільки цей ..дун чомусь так і не зрозумів що згвалтування/мародерства/бомби в Харкові- це відголоски його і таких як він позиції по мові і однозначності....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От же ж ... Вже років10 по колу ходимо і фактично те саме обговорюємо . З маленькими нюансам .
Про забезпечених у нас . Забезпечені з чесно заробленими грошима є . Але в Форбсі їх нема . Для "пересічного" то багато , для всього іншого - мало ...
Про російську мову і її носіїв та культуру взагалі ( цитатка ) :
Сейчас этот вопрос можно лишь поставить — без надежды найти простой ответ: почему вся эта тонкая, изысканная, многогранная гуманистическая культура, лучшая часть которой так популярна и ценима во всём мире, не уберегла Россию от жестокости, нечеловечности, геноцида? Почему люди, учившие в младших классах на память стихотворения Пушкина, читавшие "Тараса Бульбу" и "Ночь перед Рождеством", а в старших — разбиравшие, как внутренне преображаются Наташа Ростова и Пьер Безухов, как поворачивается к Богу страшный грешник и убийца Родион Раскольников, смотревшие каждый год 31 декабря "Иронию судьбы" с бесконечным "Мне нравится, что вы больны не мной", почему эти люди оказались способны убивать гражданское население, пускать крылатые ракеты по жилым кварталам, бомбить роддома и школы, сносить православные храмы? Почему Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка, Макаров, Бузовая? И почему те, которые не на войне, а дома, почему они поверили россказням пропаганды о "нацистах" и поддержали убийство соседней страны, в любви к которой все так долго и упорно клялись? А те, которые отважились на гражданский протест, оказались в меньшинстве?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:21

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:.......... Коштував він 180000 доларів у ті часи і ми серйозно думали взяти кредит і придбати, але не знали як розвивати кондитерське виробництво. .... Я міг купити! Любий в ті часи міг купити, але ніхто не наважився.....

В 90-і роки? Любий? За 18.000 доларів. І любий міг узяти такий кредит?
:D :D :D

Не 18000, а 180000 - любий, хто мав майно, або товар під заставу, міг в банку без жодних проблем взяти кредит. А те, що ти туповато шкіришся, це свідчить про те, що ти ніколи не був власником бізнесу, я пишу про те, що було, що я особисто бачив і про що ми з колегою думали. Але я тут не для того, щоб латентним колаборантам щось доводити - їх можна вивезти з СРСР, а от СРСР з них ніколи, от в чому проблема.

Василь, на заході, коли пацики хотять помірятись, вони один одному задають таке питання:
скіко ти коштуєш? тобто скільки в тебе активів?

то питання до тебе - скіко ти коштуєш наразі? мільйон баксів є чи більше?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:22

Піар "Укроборонпрому" призвів до удару по бронетанковому заводу: знищено цех де ремонтували трофеї, є загиблі та поранені

Цех "Київського бронетанкового заводу" в якому у форсованому темпі ремонтувалась рашиська трофейна техніка був знищений ракетним ударом ворога. Цей влучний постріл не був випадковим, а відбувся після відеосюжету журналістів та піару керівника ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.
Зазначимо, що сам відеосюжет, який вийшов у загальному телемарафоні, не містив назви підприємства, але зафільмованого було достатньо для того, щоб навіть рашиські телеграм-канали змогли не тільки ідентифікувати завод, а навіть точно визначити цех із його координатами.
https://defence-ua.com/people_and_compa ... -6992.html

Не ті канали закрили!!! Цікаво, який виправдальний коментар дасть цього разу данілов-арестович?!
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:25

  Puente написав:От же ж ... Вже років10 по колу ходимо і фактично те саме обговорюємо . З маленькими нюансам .
Про забезпечених у нас . Забезпечені з чесно заробленими грошима є . Але в Форбсі їх нема . Для "пересічного" то багато , для всього іншого - мало ...
Про російську мову і її носіїв та культуру взагалі ( цитатка ) :
Сейчас этот вопрос можно лишь поставить — без надежды найти простой ответ: почему вся эта тонкая, изысканная, многогранная гуманистическая культура, лучшая часть которой так популярна и ценима во всём мире, не уберегла Россию от жестокости, нечеловечности, геноцида? Почему люди, учившие в младших классах на память стихотворения Пушкина, читавшие "Тараса Бульбу" и "Ночь перед Рождеством", а в старших — разбиравшие, как внутренне преображаются Наташа Ростова и Пьер Безухов, как поворачивается к Богу страшный грешник и убийца Родион Раскольников, смотревшие каждый год 31 декабря "Иронию судьбы" с бесконечным "Мне нравится, что вы больны не мной", почему эти люди оказались способны убивать гражданское население, пускать крылатые ракеты по жилым кварталам, бомбить роддома и школы, сносить православные храмы? Почему Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка, Макаров, Бузовая? И почему те, которые не на войне, а дома, почему они поверили россказням пропаганды о "нацистах" и поддержали убийство соседней страны, в любви к которой все так долго и упорно клялись? А те, которые отважились на гражданский протест, оказались в меньшинстве?

шутка дня...

люди, которые пришли сюда убивать и мародерить, в основном читают надписи на бутылках, и то по слогам. фраза не моя, но очень нравится
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:28

  Puente написав:? И почему те, которые не на войне, а дома, почему они поверили россказням пропаганды о "нацистах" и поддержали убийство соседней страны, в любви к которой все так долго и упорно клялись?
попробую ответить на этот вопрос. Он очень глубокий но буду стараться кратко.

У русских есть родовой комплекс ущербности, в мелких городках и сёлах он вообще сильный, в мск и СПб он поменьше.

Скорее исторически обусловлен, может чем то ещё, воспитание, общая грубость взаимодействия в обществе.

По сути у них никогда не было свободы и демократии. Они всегда безропотно подчинялись сильному. От того у них настоящий культ силы (вспоминаем Сталина), сильного президента, сильной армии, сильного флота.

Этот культ как бы заглушает ноющую ущербность, создавая опасный коктейль- Ущербность хочет чтобы соседу было плохо, а культ силы даёт возможность сделать это с патриотизмом, гордостью бахвальством.

Идеология не имеет значения, нацисты так нацисты (у полроссии родственники в Украине 80% понимают, что нацистов здесь нет).

Последний фактор, их там столько лет морально уничтожают, что уничтожения Украинских городов и мирных жителей не выглядит чем то вопиюще катастрофическим или аморальным. Обычное дело. Если их власть надумала с кем то расправиться, ему капец (Немцов, Политковская, Литвиненко) никого это не удивляет. Как бы норма.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 17:40, всього редагувалось 3 разів.
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