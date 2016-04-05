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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 814815816817>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:Василь, на заході, коли пацики хотять помірятись, вони один одному задають таке питання:
скіко ти коштуєш? тобто скільки в тебе активів?
то питання до тебе - скіко ти коштуєш наразі? мільйон баксів є чи більше?
1 На Заході не прийнято задавати питання про статки..за виключенням обговорення можливого партнерства....
2 Я заявляю що більше 50% населення України , при розрахунку по методологіям Заходу коштує від 0,1 млн доларів...все тому що нерухоме майно+освіта на заході зараховуються в Активи.
3 В середньому , кожна сімя на Заході( наприклад в США ) має крім всього іншого ще й кредити(пасиви( в розмірі 0,06 млн доларів США на сімю...)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Не ті канали закрили!!! Цікаво, який виправдальний коментар дасть цього разу данілов-арестович?!

Такое оправдание сойдет: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8vtPRt5v3AhXulIsKHdbzB6gQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=AOvVaw3cBMOe_MvehdJjikJ7mtni?

Не было тут никакого секрета изначально.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:54

Puente
почему вся эта тонкая, изысканная, многогранная гуманистическая культура, лучшая часть которой так популярна и ценима во всём мире, не уберегла Германию от жестокости, нечеловечности, геноцида?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:55

  budivelnik написав:
  change_pm написав:Василь, на заході, коли пацики хотять помірятись, вони один одному задають таке питання:
скіко ти коштуєш? тобто скільки в тебе активів?
то питання до тебе - скіко ти коштуєш наразі? мільйон баксів є чи більше?
1 На Заході не прийнято задавати питання про статки..за виключенням обговорення можливого партнерства....
2 Я заявляю що більше 50% населення України , при розрахунку по методологіям Заходу коштує від 0,1 млн доларів...все тому що нерухоме майно+освіта на заході зараховуються в Активи.
3 В середньому , кожна сімя на Заході( наприклад в США ) має крім всього іншого ще й кредити(пасиви( в розмірі 0,06 млн доларів США на сімю...)

тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США, то актив?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США, то актив?
Ви ж на фінансовому форумі...
Освіта за 200 000 уєшок - це актив
Кредит на 200 000 уєшок - це пасив....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:00

  ЛАД написав:Puente
почему вся эта тонкая, изысканная, многогранная гуманистическая культура, лучшая часть которой так популярна и ценима во всём мире, не уберегла Германию от жестокости, нечеловечности, геноцида?

Тут как раз особого секрета нет. Германия у тому моменту истории точно так же, как и нынешняя РФ, не успела выработать устойчивые буржуазно-демократические ценности. И легко вернулась к патернализму/вождизму.

Не хочется сейчас разводить очередной срач, но если б на нас вдруг свалились миллиарды нефтедолларов...
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:03

  Сибарит написав:
  V2 написав:Не ті канали закрили!!! Цікаво, який виправдальний коментар дасть цього разу данілов-арестович?!

Такое оправдание сойдет: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8vtPRt5v3AhXulIsKHdbzB6gQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=AOvVaw3cBMOe_MvehdJjikJ7mtni?

Не было тут никакого секрета изначально.


Що такий завод є - не таємниця.
А ось показувати чим займався зараз - це або зрада, або повна дурість!!!
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:04

  budivelnik написав:
  change_pm написав:тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США, то актив?
Ви ж на фінансовому форумі...
Освіта за 200 000 уєшок - це актив
Кредит на 200 000 уєшок - це пасив....

ну, так якого милого, ви шановний, освіту на заході записали в активи?

кредит же ж треба виплачувати! ніт?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:08

  V2 написав:Що такий завод є - не таємниця.
А ось показувати чим займався зараз - це або зрада, або повна дурість!!!

Ну да, чистой воды провокация...- мы тут танки чиним, ракеты, ау. Ясно дело про завод знали, но после сюжета наверняка перенесли в список приоритетных целей.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Нед 17 кві, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:11

А вот и недовольные. Зачем сынка на службу к пу отправляли?

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