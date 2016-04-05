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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:29
change_pm написав:
Василь, на заході, коли пацики хотять помірятись, вони один одному задають таке питання:
скіко ти коштуєш? тобто скільки в тебе активів?
то питання до тебе - скіко ти коштуєш наразі? мільйон баксів є чи більше?
1 На Заході не прийнято задавати питання про статки..за виключенням обговорення можливого партнерства....
2 Я заявляю що більше 50% населення України , при розрахунку по методологіям Заходу коштує від 0,1 млн доларів...все тому що нерухоме майно+освіта на заході зараховуються в Активи.
3 В середньому , кожна сімя на Заході( наприклад в США ) має крім всього іншого ще й кредити(пасиви( в розмірі 0,06 млн доларів США на сімю...)
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:45
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:54
Puente
почему вся эта тонкая, изысканная, многогранная гуманистическая культура, лучшая часть которой так популярна и ценима во всём мире, не уберегла Германию от жестокости, нечеловечности, геноцида?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:55
budivelnik написав: change_pm написав:
Василь, на заході, коли пацики хотять помірятись, вони один одному задають таке питання:
скіко ти коштуєш? тобто скільки в тебе активів?
то питання до тебе - скіко ти коштуєш наразі? мільйон баксів є чи більше?
1 На Заході не прийнято задавати питання про статки..за виключенням обговорення можливого партнерства....
2 Я заявляю що більше 50% населення України , при розрахунку по методологіям Заходу коштує від 0,1 млн доларів...все тому що нерухоме майно+освіта на заході зараховуються в Активи
.
3 В середньому , кожна сімя на Заході( наприклад в США ) має крім всього іншого ще й кредити(пасиви( в розмірі 0,06 млн доларів США на сімю...)
тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США, то актив?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:59
change_pm написав:
тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США, то актив?
Ви ж на фінансовому форумі...
Освіта за 200 000 уєшок - це актив
Кредит на 200 000 уєшок - це пасив....
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:00
ЛАД написав:Puente
почему вся эта тонкая, изысканная, многогранная гуманистическая культура, лучшая часть которой так популярна и ценима во всём мире, не уберегла Германию от жестокости, нечеловечности, геноцида?
Тут как раз особого секрета нет. Германия у тому моменту истории точно так же, как и нынешняя РФ, не успела выработать устойчивые буржуазно-демократические ценности. И легко вернулась к патернализму/вождизму.
Не хочется сейчас разводить очередной срач, но если б на нас вдруг свалились миллиарды нефтедолларов...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:03
Що такий завод є - не таємниця.
А ось показувати чим займався зараз - це або зрада, або повна дурість!!!
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:04
budivelnik написав: change_pm написав:
тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США
, то актив?
Ви ж на фінансовому форумі...
Освіта за 200 000 уєшок - це актив
Кредит на 200 000 уєшок - це пасив....
ну, так якого милого, ви шановний, освіту на заході записали в активи?
кредит же ж треба виплачувати! ніт?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:08
V2 написав:
Що такий завод є - не таємниця.
А ось показувати чим займався зараз - це або зрада, або повна дурість!!!
Ну да, чистой воды провокация...- мы тут танки чиним, ракеты, ау. Ясно дело про завод знали, но после сюжета наверняка перенесли в список приоритетных целей.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Нед 17 кві, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:11
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