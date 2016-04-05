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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:25

  change_pm написав:
  budivelnik написав:
  change_pm написав:тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США, то актив?
Ви ж на фінансовому форумі...
Освіта за 200 000 уєшок - це актив
Кредит на 200 000 уєшок - це пасив....
ну, так якого милого, ви шановний, освіту на заході записали в активи?
кредит же ж треба виплачувати! ніт?
Це Ви все берете в кредит....
Тому не судіть по собі....
Ще раз
Наявність освіти=гарантія кращого робочого місця...
Тому
Освіта=актив
А кредити - завжди були в пасив
Ви ж можете купити якийсь катерпілер за 1 млн....і це актив
Але якщо Ви для його купівлі взяли 0,8 млн кредиту то Ваш баланс є
1 млн активів - 0,8 млн пасиву=0,2 млн позитивного балансу
Так само і з освітою....
Балас може бути мінусовим навіть коли у Вас Кембрідж...якщо Ви для того щоб закінчити навчання набрали в 2 рази більше кредитів ніж це навчання коштує.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:39

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