Це Ви все берете в кредит....change_pm написав:ну, так якого милого, ви шановний, освіту на заході записали в активи?
кредит же ж треба виплачувати! ніт?
Тому не судіть по собі....
Ще раз
Наявність освіти=гарантія кращого робочого місця...
Тому
Освіта=актив
А кредити - завжди були в пасив
Ви ж можете купити якийсь катерпілер за 1 млн....і це актив
Але якщо Ви для його купівлі взяли 0,8 млн кредиту то Ваш баланс є
1 млн активів - 0,8 млн пасиву=0,2 млн позитивного балансу
Так само і з освітою....
Балас може бути мінусовим навіть коли у Вас Кембрідж...якщо Ви для того щоб закінчити навчання набрали в 2 рази більше кредитів ніж це навчання коштує.