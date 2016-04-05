change_pm написав:тіпа 200 тис уешек кредиту на освіту в США, то актив?
Ви ж на фінансовому форумі... Освіта за 200 000 уєшок - це актив Кредит на 200 000 уєшок - це пасив....
ну, так якого милого, ви шановний, освіту на заході записали в активи? кредит же ж треба виплачувати! ніт?
Це Ви все берете в кредит.... Тому не судіть по собі.... Ще раз Наявність освіти=гарантія кращого робочого місця... Тому Освіта=актив А кредити - завжди були в пасив Ви ж можете купити якийсь катерпілер за 1 млн....і це актив Але якщо Ви для його купівлі взяли 0,8 млн кредиту то Ваш баланс є 1 млн активів - 0,8 млн пасиву=0,2 млн позитивного балансу Так само і з освітою.... Балас може бути мінусовим навіть коли у Вас Кембрідж...якщо Ви для того щоб закінчити навчання набрали в 2 рази більше кредитів ніж це навчання коштує.
budivelnik написав:Мені здається що ще в 1985 році..
Ми відкрили в 1988 році. Возили з Узбекістану літаком аппарати УЗД "Фукуда денши 2000" Які ми тоді гроші заробляли я промовчу, бо у декого з вогником "саціалістічєской справєлівості в глазах" може інфаркт статися
85 было наводнение... С 86го Чернобыль... В 90м с Узбекистана вывозили жемчуг, настойку жень-шеня, ткани, книги, врачей, экспертов,... Каждому своё - и у каждого "своё"! На то разные, а вместе "Государство" - но с полными интересами. И это не значит, что кто-то не прав - просто "кто-то попутал рамсы". "А кого-то расписали на планктон."
Мы как-то очень давно писали, что война на Украине политически и экономически прибыльна для России, какие бы санкции против нас не ввели представители запада.
Политически – это очевидно, ведь по ближайшим результатам войны в состав России войдут обе республики, ЛНР и ДНР. И у западного сообщества больше нет решений, способных этому эффективно противодействовать. Они уже использовали всё, что так или иначе было для них возможно, без существенного ущерба для них самих. Инфляцию в 10% западный обыватель под натиском истерики в СМИ стерпит. А вот если они решатся на энергетическую блокаду России и получат рост тарифов в 4-6 раз, о чем говорит Ле Пен и офис министра энергетики ФРГ, то в этом случае инфляция в странах ЕС вырастет до 25-30%, к этому добавится фантастическая безработица и наплыв голодающих из Африки. Этого политическая система Европы не выдержит. Поэтому, совершенно очевидно, что ничем испугать Россию в случае присоединения ЛДНР ЕС, НАТО и США не могут. А значит оно состоится, население и здесь, и там к этому готово. Какой это даст политический эффект в России, полагаем, нет смысла обсуждать.
А что дальше? Понятно, что Владимир Путин на этом выигрывает 2024 год. Но нужна победа и 2030. А для этого есть Харьков, Сумы, Одесса, Николаев, и прочие, находящиеся на левобережье Днепра территории, с преимущественно русским населением. На изменение их мнения в адрес России есть 8 лет. Более чем достаточно. Ими и будет осуществлен трансферт власти, когда выходец из числа людей, отвечающих политически за этих людей и территории, сменит Владимира Владимировича на президентском посту.
Если же говорить об экономике, то здесь мы видим любопытную историю. Да, очевидно, что запад будет сравнивать с землей всё левобережье, понимая, что именно России предстоит это восстанавливать. Под контроль России должны попасть условно те, кто голосовал на Украине синим, то есть за партию Регионов. Эти территории будут наибольшим образом страдать от войны. И на первый взгляд мы должны надорваться восстанавливая их. Но мы думаем, что будет всё ровным счетом наоборот.
Пока еще украинское левобережье Днепра – это 12-15 млн. населения, уголь, бокситы, металлургия, порты, миллионы гектаров чернозема. Одно зерно даст достаточно, чтобы не только обеспечить этих людей социальными выплатами, но и отстроить регион заново. Мы напомним, что все смеялись в голос, когда Россия взяла курс на развитие своего аграрного сектора, но уже спустя 4 года сельское хозяйство в два раза по объему внешних продаж обошло экспорт вооружений. И сейчас это будут не десятилетия, как пугают некоторые. Это период 5-7 лет, как раз то, что нужно для успешного 2030 года. Россия прирастет Новороссией и для Европы продолжение конфликта станет бесполезным действием, действием, заранее обреченным на провал. Вероятнее всего к тому моменту Россия уже будет вовсю торговать за рубли, полностью суверенизировав свою эмиссию. Будут серьезно диверсифицированы продажи углеводородного сырья. Вдвое возрастет вес России на мировом рынке продовольствия. И это очень значимые вещи.
Да, сегодня мы видим лишь расходы. Но мы абсолютно точно знаем, что доведенная до конца СВО даст нам в итоге сумасшедший рост экономики и на долгие годы стабильность в обществе.
прогнозист исходит из того что Пуйло будет править, а армия мародеров побеждать - вечно. Такой себе Архангел Михаил с легионами ангелов. Даже опытный психиатр бы офигел насколько этот бред далёк от реальности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 19:05, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав:У нас наверно очень много танкоремонтных заводов?
Вам же пояснювали 1 Танковий завод це здоровенний комплекс 2 Не кожен на танковому заводі знає в яких цехах щось є а в яких пусто Тому той хто приймає рішення по запуску парочки ракет вартістю від 1 млн доларів кожна повинен бути впевнений що витратив гроші не даремно і наніс шкоди більше ніж коштують ракети(яких і так катастрофічно не вистарчає,якщо за ними треба їздити в північну корею...
Це доходить - чи знову не всьо так однозначно?
ПС в українській мові є як вистачить так і вистарчить
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 кві, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Мені здається що ще в 1985 році..
Ми відкрили в 1988 році. Возили з Узбекістану літаком аппарати УЗД "Фукуда денши 2000" Які ми тоді гроші заробляли я промовчу, бо у декого з вогником "саціалістічєской справєлівості в глазах" може інфаркт статися
85 было наводнение... С 86го Чернобыль... В 90м с Узбекистана вывозили жемчуг, настойку жень-шеня, ткани, книги, врачей, экспертов,... Каждому своё - и у каждого "своё"! На то разные, а вместе "Государство" - но с полными интересами. И это не значит, что кто-то не прав - просто "кто-то попутал рамсы". "А кого-то расписали на планктон."
Прапорщику сложно понять, что если бы не учёные и инженеры, то нашим кооператорам возить было бы нечего и не на чем. Разве что как чумаки на телегах соль.
ЛАД написав:Прапорщику сложно понять, что если бы не учёные и инженеры, то нашим кооператорам возить было бы нечего и не на чем. Разве что как чумаки на телегах соль.
совковому інженеру - не зрозуміти корочки - це не інженер,це протирач штанів, якщо наслідком його протирання є пенсія в 3000-6000 грн... А от прапорщик, з такими ж корочками про вищу освіту і з балансом в 10000000 грн - це той хто протирачу штанів забезпечує його пенсію...