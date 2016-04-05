Мы как-то очень давно писали, что война на Украине политически и экономически прибыльна для России, какие бы санкции против нас не ввели представители запада.



Политически – это очевидно, ведь по ближайшим результатам войны в состав России войдут обе республики, ЛНР и ДНР. И у западного сообщества больше нет решений, способных этому эффективно противодействовать. Они уже использовали всё, что так или иначе было для них возможно, без существенного ущерба для них самих. Инфляцию в 10% западный обыватель под натиском истерики в СМИ стерпит. А вот если они решатся на энергетическую блокаду России и получат рост тарифов в 4-6 раз, о чем говорит Ле Пен и офис министра энергетики ФРГ, то в этом случае инфляция в странах ЕС вырастет до 25-30%, к этому добавится фантастическая безработица и наплыв голодающих из Африки. Этого политическая система Европы не выдержит. Поэтому, совершенно очевидно, что ничем испугать Россию в случае присоединения ЛДНР ЕС, НАТО и США не могут. А значит оно состоится, население и здесь, и там к этому готово. Какой это даст политический эффект в России, полагаем, нет смысла обсуждать.



А что дальше? Понятно, что Владимир Путин на этом выигрывает 2024 год. Но нужна победа и 2030. А для этого есть Харьков, Сумы, Одесса, Николаев, и прочие, находящиеся на левобережье Днепра территории, с преимущественно русским населением. На изменение их мнения в адрес России есть 8 лет. Более чем достаточно. Ими и будет осуществлен трансферт власти, когда выходец из числа людей, отвечающих политически за этих людей и территории, сменит Владимира Владимировича на президентском посту.



Если же говорить об экономике, то здесь мы видим любопытную историю. Да, очевидно, что запад будет сравнивать с землей всё левобережье, понимая, что именно России предстоит это восстанавливать. Под контроль России должны попасть условно те, кто голосовал на Украине синим, то есть за партию Регионов. Эти территории будут наибольшим образом страдать от войны. И на первый взгляд мы должны надорваться восстанавливая их. Но мы думаем, что будет всё ровным счетом наоборот.



Пока еще украинское левобережье Днепра – это 12-15 млн. населения, уголь, бокситы, металлургия, порты, миллионы гектаров чернозема. Одно зерно даст достаточно, чтобы не только обеспечить этих людей социальными выплатами, но и отстроить регион заново. Мы напомним, что все смеялись в голос, когда Россия взяла курс на развитие своего аграрного сектора, но уже спустя 4 года сельское хозяйство в два раза по объему внешних продаж обошло экспорт вооружений. И сейчас это будут не десятилетия, как пугают некоторые. Это период 5-7 лет, как раз то, что нужно для успешного 2030 года. Россия прирастет Новороссией и для Европы продолжение конфликта станет бесполезным действием, действием, заранее обреченным на провал. Вероятнее всего к тому моменту Россия уже будет вовсю торговать за рубли, полностью суверенизировав свою эмиссию. Будут серьезно диверсифицированы продажи углеводородного сырья. Вдвое возрастет вес России на мировом рынке продовольствия. И это очень значимые вещи.



Да, сегодня мы видим лишь расходы. Но мы абсолютно точно знаем, что доведенная до конца СВО даст нам в итоге сумасшедший рост экономики и на долгие годы стабильность в обществе.



