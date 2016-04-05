17:27 Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента Олег Устенко, передает (ссылка) Reuters. Средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета в течение следующих шести месяцев.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон будет просить финансовой помощи. Во время войны бюджетный дефицит достигает 5 млрд долларов месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью (ссылка) Шмыгаля телеканалу ABC.

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17:02 Сотни грузовиков стоят в заторе на границе Польши и Белоруссии, сообщает The Insider. Пробка возникла из-за вступившего в силу пятого пакета санкций Евросоюза, вводимых в ответ на российское вторжение в Украину. Ряды стоящих грузовиков растянулись на 80 км.

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16:42 Журналисты проекта «Схемы» издания «Радио Свобода» выяснили, что как минимум один военный, служивший на флагмане Черноморского флота, крейсере «Москва», погиб — это мичман Иван Вахрушев. Журналисты нашли в «Одноклассниках» пост вдовы военного Вари Вахрушевой. Ранее государственные СМИ со ссылкой на Минобороны сообщали, что экипаж крейсера был «полностью эвакуирован». Также ведомство показало видео встречи экипажа затонувшего крейсера «Москва» с главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. На видео — около 100 моряков. Рядом с Евменовым находился капитан «Москвы» Антон Куприн, которого украинские СМИ считали погибшим. Командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова нет на этой встрече. Украинские СМИ сообщали, что его арестовали сразу после гибели крейсера.

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15:55 Киностудия «Союзмультфильм» ограничила для россиян доступ на YouTube к мультфильму «Сокровища затонувших кораблей».

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14:27 Департамент здравоохранения военной администрации Харьковской области сообщил о том, что, по предварительным данным, в результате обстрелов центра города 13 человек получили ранения, пять погибли.

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12:30 Телеграм-канал «Можем Объяснить» сообщает, что Евгений Пригожин отправился на Донбасс для координации ЧВК Вагнера. 16 апреля фотографию с Пригожиным, предположительно сделанную в Донецкой области, разместил в соцсетях депутат Виталий Милонов. «Можем Объяснить» пишет со ссылкой на неназванный источник, что от Пригожина ждут, что ЧВК возьмет в плен кого-то из украинского руководства.

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11:49 Глава итальянского правительства Марио Драги выразил сожаление в связи с неэффективностью диалога с президентом России Владимиром Путиным. В интервью газете Il Corriere della Sera от отметил, что попытки переговоров не смогли предотвратить «происходящий в Украине ужас». Итальянский премьер также высказался и о французском лидере Эмманюэле Макроне, выступающем за продолжение переговоров с Кремлем. «Я начинаю думать, что правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как действующий президент ЕС он прав в попытках использовать все возможные пути для диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от заявлений и телефонных звонков», — сказал Драги.