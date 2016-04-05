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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 816817818819>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:08

17:27 Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента Олег Устенко, передает (ссылка) Reuters. Средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета в течение следующих шести месяцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон будет просить финансовой помощи. Во время войны бюджетный дефицит достигает 5 млрд долларов месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью (ссылка) Шмыгаля телеканалу ABC.
...........
17:02 Сотни грузовиков стоят в заторе на границе Польши и Белоруссии, сообщает The Insider. Пробка возникла из-за вступившего в силу пятого пакета санкций Евросоюза, вводимых в ответ на российское вторжение в Украину. Ряды стоящих грузовиков растянулись на 80 км.
.........
16:42 Журналисты проекта «Схемы» издания «Радио Свобода» выяснили, что как минимум один военный, служивший на флагмане Черноморского флота, крейсере «Москва», погиб — это мичман Иван Вахрушев. Журналисты нашли в «Одноклассниках» пост вдовы военного Вари Вахрушевой. Ранее государственные СМИ со ссылкой на Минобороны сообщали, что экипаж крейсера был «полностью эвакуирован». Также ведомство показало видео встречи экипажа затонувшего крейсера «Москва» с главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. На видео — около 100 моряков. Рядом с Евменовым находился капитан «Москвы» Антон Куприн, которого украинские СМИ считали погибшим. Командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова нет на этой встрече. Украинские СМИ сообщали, что его арестовали сразу после гибели крейсера.
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15:55 Киностудия «Союзмультфильм» ограничила для россиян доступ на YouTube к мультфильму «Сокровища затонувших кораблей».
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14:27 Департамент здравоохранения военной администрации Харьковской области сообщил о том, что, по предварительным данным, в результате обстрелов центра города 13 человек получили ранения, пять погибли.
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12:30 Телеграм-канал «Можем Объяснить» сообщает, что Евгений Пригожин отправился на Донбасс для координации ЧВК Вагнера. 16 апреля фотографию с Пригожиным, предположительно сделанную в Донецкой области, разместил в соцсетях депутат Виталий Милонов. «Можем Объяснить» пишет со ссылкой на неназванный источник, что от Пригожина ждут, что ЧВК возьмет в плен кого-то из украинского руководства.
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11:49 Глава итальянского правительства Марио Драги выразил сожаление в связи с неэффективностью диалога с президентом России Владимиром Путиным. В интервью газете Il Corriere della Sera от отметил, что попытки переговоров не смогли предотвратить «происходящий в Украине ужас». Итальянский премьер также высказался и о французском лидере Эмманюэле Макроне, выступающем за продолжение переговоров с Кремлем. «Я начинаю думать, что правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как действующий президент ЕС он прав в попытках использовать все возможные пути для диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от заявлений и телефонных звонков», — сказал Драги.

https://u.to/_bgeHA
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 кві, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:15

В мирний час повноцінно працюючи , платили 8-10 млрд доларів в місяць
Якщо просимо 5 дотації...значить працюємо на 40% від довоєнного рівня.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:35

  GALeon написав:https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398596055140847&_rdr

Вы верите, что вы швырнули ссылку (даже не удосужившись написать, что в ней) , а мы сели и 2.5 часа сидим и смотрим? Вы на больничной койке, или в тюрьме, что у вас есть 2.5 часа на это?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:45

тактична ядерна зброя

Для себе пошукав якої шкоди може нанести тактична ядерна зброя
Знайшов цікавий ресурс
Там можна вибрати чотири типи бомби
10Кт-200Кт-300Кт-3000Кт
ввести назву свого населенного пункту і подивитись яку шкоду і яким видом (вибух,радіація,вибухова хвиля,теплове випромінення) - куди дійде
https://outrider.org/es/nuclear-weapons/interactive/bomb-blast?airburst=true&bomb=0&lat=49.841702&location=Lvov%20Sightseeing%20Tour%2C%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%20Lviv%2079006%2C%20Ukraine&long=24.032222
Там можна змінити у верхній стрічці
населенний пункт-тип бомби

Якщо по суті то
Тактична ядерна зброя(бомба яка знесла Хіросіму) знищить 8% населення Львова і все......
Тобто страх перед тактичною ядерною зброєю більший ніж її реальний вплив.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:00

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  V2 написав:Що такий завод є - не таємниця.
А ось показувати чим займався зараз - це або зрада, або повна дурість!!!

Ну да, чистой воды провокация...- мы тут танки чиним, ракеты, ау. Ясно дело про завод знали, но после сюжета наверняка перенесли в список приоритетных целей.

У нас наверно очень много танкоремонтных заводов?


Після провокації - на один менше! :(
V2
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:23

  budivelnik написав:В мирний час повноцінно працюючи , платили 8-10 млрд доларів в місяць
Якщо просимо 5 дотації...значить працюємо на 40% від довоєнного рівня.


Радник Зеленського оцінив дефіцит держбюджету України в $8 млрд/міс., закликав партнерів збільшити фіндопомогу https://ua.interfax.com.ua/news/economic/824649.html

Зеленський попросив країни G7 виділити $50 млрд, щоб залатати діри у бюджеті https://espreso.tv/zelenskiy-poprosiv-k ... -byudzheti
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:31

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:В мирний час повноцінно працюючи , платили 8-10 млрд доларів в місяць
Якщо просимо 5 дотації...значить працюємо на 40% від довоєнного рівня.
Радник Зеленського оцінив дефіцит держбюджету України в $8 млрд/міс., закликав партнерів збільшити фіндопомогу https://ua.interfax.com.ua/news/economic/824649.html

Зеленський попросив країни G7 виділити $50 млрд, щоб залатати діри у бюджеті https://espreso.tv/zelenskiy-poprosiv-k ... -byudzheti
Що я написав не правильно?
50 млрд які просимо/12 місяців = 4 млрд в місяць...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Що я написав не правильно?
50 млрд які просимо/12 місяців = 4 млрд в місяць...

На пів року просять:
"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему. Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко. https://espreso.tv/zelenskiy-poprosiv-k ... -byudzheti
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:40

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Що я написав не правильно?
50 млрд які просимо/12 місяців = 4 млрд в місяць...

На пів року просять:
"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему. Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко. https://espreso.tv/zelenskiy-poprosiv-k ... -byudzheti
Так зараз вже середина 4-го місяці...
Вже 2 місяці воюємо.
То скільки вийде?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41

https://patrioty.org.ua/politic/diievyk ... 18075.html
Експерти розповіли, чи можливий Міжнародний трибунал над російським президентом Володимиром Путіним, який розв'язав війну Україні. Це прокоментував Надзвичайний та Повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки), представник України у Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки) Володимир Василенко,.

Він розповів, що дієвих механізмів, щоб притягнути Володимира Путіна до відповідальності, нема, однак можна було б створити спеціальний міжнародний суд. "Статті нинішньої редакції Римського статуту сформульовані таким чином, що Міжнародний кримінальний суд не зможе притягти до відповідальності, навіть порушити справу про відповідальність Путіна та його банди за сам акт агресії як такої. І тому можна було б створити спеціальний міжнародний суд", - зазначив Володимир Василенко.

За словами судді Міжнародного трибуналу, що стосується відповідальності за військові злочини та злочини проти людяності, то вже відчинені двері МКС, потрібно лише надати якісні матеріали та належно оформлені докази. Також він розкритикував роботу Верховної Ради України, яка надто довго зволікає із ратифікацією Римського статуту.

"І ще одне. Досі Верховна Рада не ратифікувала Римського статуту – це ганьба. Це призвело до того, що Путіну та його банді можна було висунути звинувачення набагато раніше, ще до цієї навали. Але суд не поспішав із українським розслідуванням, бо Україна не ратифікувала статут. Більше того, згідно зі ст. 8 Угоди з ЄС про асоціацію, Україна зобов'язана ратифікувати Римський статут. Ми порушили це зобов'язання", - зауважив посол.

Джерело: Апостроф

- И причина не в "Путине"! Причина в сросшийся организованной преступности с органами государственной власти.
Не зря выставлял комментарий Арестовича по этому поводу. Но его взгляд, это нового человека ах... евшего от происходящего - что система на 100% "волчья".
Kudrjavuy
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