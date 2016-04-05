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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Що я написав не правильно?
50 млрд які просимо/12 місяців = 4 млрд в місяць...

На пів року просять:
"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему. Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко. https://espreso.tv/zelenskiy-poprosiv-k ... -byudzheti

я навіть не знаю, чи дадуть...

хочеться вірити, що так, але імхо - це дофігіща грошви...
хто нам їх просто так дасть?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:я навіть не знаю, чи дадуть...
Дадуть...ще й добавлять...
Їм краще щоб ми воювали...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:44

  budivelnik написав:
  change_pm написав:я навіть не знаю, чи дадуть...
Дадуть...ще й добавлять...
Їм краще щоб ми воювали...

ну, та, до останнього чоловіка в країні...

жінок і дітей вони вже прихистили, а грошву не проблема надрукувати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:48

  change_pm написав:
  budivelnik написав:
  change_pm написав:я навіть не знаю, чи дадуть...
Дадуть...ще й добавлять...
Їм краще щоб ми воювали...

ну, та, до останнього чоловіка в країні...

жінок і дітей вони вже прихистили, а грошву не проблема надрукувати...

У вас є кращі пропозиції??
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Якийсь ви дуже "втомлений".
І від війни, і від курсу по 29.25..
І кривляєте державну мову через повідомлення.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  GALeon написав:https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398596055140847&_rdr

Вы верите, что вы швырнули ссылку (даже не удосужившись написать, что в ней) , а мы сели и 2.5 часа сидим и смотрим?...
хто вміє читати, той за 30сек прочитав про що відео і далі вирішує - дивитись чи ні, а хто вміє лише писати, то його проблеми
Зображення
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:52

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Прапорщику сложно понять, что если бы не учёные и инженеры, то нашим кооператорам возить было бы нечего и не на чем. Разве что как чумаки на телегах соль.
совковому інженеру - не зрозуміти
корочки - це не інженер,це протирач штанів, якщо наслідком його протирання є пенсія в 3000-6000 грн...
А от прапорщик, з такими ж корочками про вищу освіту і з балансом в 10000000 грн - це той хто протирачу штанів забезпечує його пенсію...

Не обижайтесь, но Вам в сотый раз объясняют!
От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Но в этой стране воду возят на тех, кто везёт.
А не потому, что Вы умный, просто Вас, словно свинку подкармливают - ибо это кому-то и зачем-то нужно.
Не ... - йдіть будь ласка, на іншу гілку!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:55

  Hotab написав:
  change_pm написав:
  budivelnik написав:ну, та, до останнього чоловіка в країні...

жінок і дітей вони вже прихистили, а грошву не проблема надрукувати...

У вас є кращі пропозиції??
Здатися?
Якийсь ви дуже "втомлений".
І від війни, і від курсу по 29.25..
І кривляєте державну мову через повідомлення.

Не нервничайте!
Може воно однієї крові з паном Азіровим - неспроможне до жодної мови.
(лишнехромосомный)
Kudrjavuy
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