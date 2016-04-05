budivelnik написав:Що я написав не правильно? 50 млрд які просимо/12 місяців = 4 млрд в місяць...
На пів року просять:
"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему. Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко. https://espreso.tv/zelenskiy-poprosiv-k ... -byudzheti
я навіть не знаю, чи дадуть...
хочеться вірити, що так, але імхо - це дофігіща грошви... хто нам їх просто так дасть?!
ЛАД написав:Прапорщику сложно понять, что если бы не учёные и инженеры, то нашим кооператорам возить было бы нечего и не на чем. Разве что как чумаки на телегах соль.
совковому інженеру - не зрозуміти корочки - це не інженер,це протирач штанів, якщо наслідком його протирання є пенсія в 3000-6000 грн... А от прапорщик, з такими ж корочками про вищу освіту і з балансом в 10000000 грн - це той хто протирачу штанів забезпечує його пенсію...
Не обижайтесь, но Вам в сотый раз объясняют! От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Но в этой стране воду возят на тех, кто везёт. А не потому, что Вы умный, просто Вас, словно свинку подкармливают - ибо это кому-то и зачем-то нужно. Не ... - йдіть будь ласка, на іншу гілку!