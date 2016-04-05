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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Що я написав не правильно?
50 млрд які просимо/12 місяців = 4 млрд в місяць...

На пів року просять:
"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему. Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко. https://espreso.tv/zelenskiy-poprosiv-k ... -byudzheti

я навіть не знаю, чи дадуть...

хочеться вірити, що так, але імхо - це дофігіща грошви...
хто нам їх просто так дасть?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:я навіть не знаю, чи дадуть...
Дадуть...ще й добавлять...
Їм краще щоб ми воювали...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:44

  budivelnik написав:
  change_pm написав:я навіть не знаю, чи дадуть...
Дадуть...ще й добавлять...
Їм краще щоб ми воювали...

ну, та, до останнього чоловіка в країні...

жінок і дітей вони вже прихистили, а грошву не проблема надрукувати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:48

  change_pm написав:
  budivelnik написав:
  change_pm написав:я навіть не знаю, чи дадуть...
Дадуть...ще й добавлять...
Їм краще щоб ми воювали...

ну, та, до останнього чоловіка в країні...

жінок і дітей вони вже прихистили, а грошву не проблема надрукувати...

У вас є кращі пропозиції??
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Якийсь ви дуже "втомлений".
І від війни, і від курсу по 29.25..
І кривляєте державну мову через повідомлення.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  GALeon написав:https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398596055140847&_rdr

Вы верите, что вы швырнули ссылку (даже не удосужившись написать, что в ней) , а мы сели и 2.5 часа сидим и смотрим?...
хто вміє читати, той за 30сек прочитав про що відео і далі вирішує - дивитись чи ні, а хто вміє лише писати, то його проблеми
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GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:52

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Прапорщику сложно понять, что если бы не учёные и инженеры, то нашим кооператорам возить было бы нечего и не на чем. Разве что как чумаки на телегах соль.
совковому інженеру - не зрозуміти
корочки - це не інженер,це протирач штанів, якщо наслідком його протирання є пенсія в 3000-6000 грн...
А от прапорщик, з такими ж корочками про вищу освіту і з балансом в 10000000 грн - це той хто протирачу штанів забезпечує його пенсію...

Не обижайтесь, но Вам в сотый раз объясняют!
От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Но в этой стране воду возят на тех, кто везёт.
А не потому, что Вы умный, просто Вас, словно свинку подкармливают - ибо это кому-то и зачем-то нужно.
Не ... - йдіть будь ласка, на іншу гілку!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:55

  Hotab написав:
  change_pm написав:
  budivelnik написав:ну, та, до останнього чоловіка в країні...

жінок і дітей вони вже прихистили, а грошву не проблема надрукувати...

У вас є кращі пропозиції??
Здатися?
Якийсь ви дуже "втомлений".
І від війни, і від курсу по 29.25..
І кривляєте державну мову через повідомлення.

Не нервничайте!
Може воно однієї крові з паном Азіровим - неспроможне до жодної мови.
(лишнехромосомный)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:52

Kudrjavuy , Вы не могли бы писать немного иначе(или вообще не писать)? Прочитал Ваши несколько постов - это же набор слов! Их же в осознанное предложение со смыслом увязать невозможно!
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:55

Damien , рецепт выглядит так.

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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 00:45

  juristkostya написав:Осталось добавить, что назначение "особого мнения" - выразить несогласие одного из судей с мнением всей коллегии

Коллега, в Евросуде судьи пишут не только несовпадающие, но и совпадающие отдельные мнения :wink: .
В этом случае судья Пауло Пинто де Альбукерке написал частично совпадающее и частично несовпадающее особое мнение:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184525

Его несовпадение с мнением большинства судей поясняется всего лишь тем, что нельзя же было в юридическом тексте решения Евросуда отразить политическую подоплеку несогласия конституционного суда Италии с прецедентной практикой применения Евросудом Конвенции, а вот в особом мнении это можно сделать.
Кроме того, вместе с конституционным судом Италии в оппозиции к Евросуду находится и конституционный суд России. Но поскольку это решение Евросуда было принято против Италии, то предупредить и конституционный суд России под раздачу можно было лишь в особом мнении (пункт 70).

  Kudrjavuy написав:Ссылка замечательная - спасибо.
Только суть её содержания Вами была "некорректно трактована".

Трактовка особого мнения судьи Пауло Пинто де Альбукерке была сделана мною корректно, поскольку основной его месседж заключается в том, что отдельные европейские политики используют межэтнический и межрелигиозный шовинизм для развязывания войн на границах Европы, чтобы в рамках примитивной логики homo homini lupus est ("человек человеку волк") посеять страх в сознании людей, а в рамках основной логики regnum regno lupus ("царство волков") вызвать раздор между государствами Европы, и, тем самым, подорвать авторитет конвенционной системы защиты прав человека, что позволит этим шовинистам извлекать материальную выгоду из осуществления ими власти для себя и для своего класса.
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