Додано: Пон 18 кві, 2022 00:45

juristkostya написав: Осталось добавить, что назначение "особого мнения" - выразить несогласие одного из судей с мнением всей коллегии Осталось добавить, что назначение "особого мнения" - выразить несогласие одного из судей с мнением всей коллегии

Kudrjavuy написав: Ссылка замечательная - спасибо.

Только суть её содержания Вами была "некорректно трактована". Ссылка замечательная - спасибо.Только суть её содержания Вами была "некорректно трактована".

Коллега, в Евросуде судьи пишут не только, но иотдельные мненияВ этом случае судья Пауло Пинто де Альбукерке написал частичнои частичноособое мнение:Его несовпадение с мнением большинства судей поясняется всего лишь тем, что нельзя же было в юридическом тексте решения Евросуда отразить политическую подоплеку несогласия конституционного суда Италии с прецедентной практикой применения Евросудом Конвенции, а вот в особом мнении это можно сделать.Кроме того, вместе с конституционным судом Италии в оппозиции к Евросуду находится и конституционный суд России. Но поскольку это решение Евросуда было принято против Италии, то предупредить и конституционный суд России под раздачу можно было лишь в особом мнении (пункт 70).Трактовка особого мнения судьи Пауло Пинто де Альбукерке была сделана мною корректно, поскольку основной его месседж заключается в том, что отдельные европейские политики используютдля развязывания войн на границах Европы, чтобы в рамках примитивной логики("человек человеку волк") посеять страх в сознании людей, а в рамках основной логики("царство волков") вызвать раздор между государствами Европы, и, тем самым, подорвать авторитет конвенционной системы защиты прав человека, что позволит этим шовинистам извлекать материальную выгоду из осуществления ими власти для себя и для своего класса.