RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:24

  GALeon написав:
Hotab написав:
  GALeon написав:https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398596055140847&_rdr

Вы верите, что вы швырнули ссылку (даже не удосужившись написать, что в ней) , а мы сели и 2.5 часа сидим и смотрим?...
хто вміє читати, той за 30сек прочитав про що відео і далі вирішує - дивитись чи ні, а хто вміє лише писати, то його проблеми

Это если эту ссылку кто-то по непонятной причине открыл: некоторые люди неподписанные ссылки игнорируют.
_hunter
 
Повідомлень: 6565
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 817818819820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 448376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.