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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 кві, 2022 06:24
GALeon написав: Hotab написав: GALeon написав:
https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398596055140847&_rdr
Вы верите, что вы швырнули ссылку (даже не удосужившись написать, что в ней) , а мы сели и 2.5 часа сидим и смотрим?...
хто вміє читати, той за 30сек прочитав про що відео і далі вирішує - дивитись чи ні, а хто вміє лише писати, то його проблеми
Это если эту ссылку кто-то по непонятной причине открыл: некоторые люди неподписанные ссылки игнорируют.
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