Додано: Пон 18 кві, 2022 08:05

vitaliian написав: Одни говорят их не победить надо прекращать, пока нам всю армию не перебили. Одни говорят их не победить надо прекращать, пока нам всю армию не перебили.

... В субботу утром Николай Патрушев предоставил президенту России Владимиру Путину обращение, в письменном виде, от нескольких представителей Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое было передано президенту через Патрушева в обход начальника Генштаба Валерия Герасимова. Общий смысл обращения- это просьба пересмотреть планы "спецоперации", отказавшись от наступательных действий, которые могут повлечь большое количество бессмысленных жертв среди российских военных и не приведут к достижению поставленных целей. По мнению этой группы лиц дальнейшее проведение "спецоперации" на территории Украины вызовет серьёзный кризис в армии и поставит под вопрос возможности Вооруженных сил адекватно отвечать на вызовы, с которыми Россия столкнется уже в ближайшее время.



Также, Патрушев передал президенту аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности. Эксперты, участвующие в подготовке доклада, мягко говоря сомневаются в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по «восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины». Эксперты указывают на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии.



Сегодня на тг канале Генерал свр вышел такой материал:паника мы проигрываем в Украине оказывается уже распространилась за пределами ТГ каналов, которые я анализирую. В 2х словах как я это вижу. Генералы боятся провала, потому что впоследствии их ждут жестокие репрессии, все хотят вернуть милую зону комфорта, когда достаточно было красивых отчётов и впечатляющих парадов. К войне никто не готов, как и потерять награбленное.Среди рядового состава панические настроения подогреваются слухами что со стороны Украины с ними воюет 150 тысячная армия, про колоссальное количество оружия предоставленного странами НАТО, вплоть до того что с ними воюет весь мир. Слухи распускают те кто панически боится боевых действий, их насильно вытащили на передок, где они распространяют эту заразу. Если раньше им не особо верили, то после крейсера Москва рядовой русский солдат уже верит во что угодно.