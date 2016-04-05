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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:24

  GALeon написав:
Hotab написав:
  GALeon написав:https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398596055140847&_rdr

Вы верите, что вы швырнули ссылку (даже не удосужившись написать, что в ней) , а мы сели и 2.5 часа сидим и смотрим?...
хто вміє читати, той за 30сек прочитав про що відео і далі вирішує - дивитись чи ні, а хто вміє лише писати, то його проблеми

Это если эту ссылку кто-то по непонятной причине открыл: некоторые люди неподписанные ссылки игнорируют.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:49

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шото волнения на море никакого не видно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:01

Уже даже не скрывают

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:09

  Amethyst написав:Шото волнения на море никакого не видно

Инцидент случился ночью, почти в полночь, а фото утреннее. Море могло офигеть и успокоиться.

по данным приложения Windy, которое позволяет проверять погодные условия в прошлом, ветер в акватории Черного моря в районе Крыма не превышал 10 м/с. По международной морской шкале Бофорта, такой ветер в худшем случае считается "свежим" - для того, чтобы погода считалась "штормом", ветер должен быть в два раза сильнее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Местный дурачок обсуждает крейсер , когда Мариуполь на грани .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:39

  moldashavanin написав:Местный дурачок обсуждает крейсер , когда Мариуполь на грани .

А ты чей дурачок?
Есть хоть один пост хоть в одной теме от тебя адекватный?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:44

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  edvardd написав:в этом году не будет фрукты, абрикос, яблоня, вишня, груша цветут, но дождь, холодно, пчёл нет...

То біля Львова(і у місті також) - я вже багато років кажу, що "от в дитинстві було багато бджіл на квітках вишні... - а от тепер літає 4-5 бджілок і все..."
А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го :shock: - як у дитинстві!👍
жаль нельзя их натравить на русских.

уже:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:58

После обстрела россиянами водопровода, Николаев шестые сутки остается без центрального водоснабжения. Захватчики постоянными обстрелами делают невозможным ремонтные работы. Город предпринимает все возможное для выживания. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает "Дом".

"Друзья, к этой ситуации мы готовились с начала войны. И мы понимали угрозу остаться без водоснабжения из Днепра", — заметил Сенкевич.

Коммунальщики Николаева приготовили альтернативные источники водоснабжения:

Подготовили и запустили скважины в больнице скорой медицинской помощи, больницах №1, 3 и 4, роддоме №2.
Открыли скважину на территории "Николаевоблтеплоэнерго".
На этой неделе также приступят к работе скважины в больнице №5, детской больнице №2 и роддоме №3.

С сегодняшнего дня начнется бурение скважины на территории СК "Заря". Выдача воды из нее намечена на следующую неделю.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:05

Вчера я здесь написал такое

  vitaliian написав:Одни говорят их не победить надо прекращать, пока нам всю армию не перебили.

Сегодня на тг канале Генерал свр вышел такой материал:
... В субботу утром Николай Патрушев предоставил президенту России Владимиру Путину обращение, в письменном виде, от нескольких представителей Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое было передано президенту через Патрушева в обход начальника Генштаба Валерия Герасимова. Общий смысл обращения- это просьба пересмотреть планы "спецоперации", отказавшись от наступательных действий, которые могут повлечь большое количество бессмысленных жертв среди российских военных и не приведут к достижению поставленных целей. По мнению этой группы лиц дальнейшее проведение "спецоперации" на территории Украины вызовет серьёзный кризис в армии и поставит под вопрос возможности Вооруженных сил адекватно отвечать на вызовы, с которыми Россия столкнется уже в ближайшее время.

Также, Патрушев передал президенту аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности.  Эксперты, участвующие в подготовке доклада, мягко говоря сомневаются в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по «восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины». Эксперты указывают на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии.

https://t.me/generalsvr/809

паника мы проигрываем в Украине оказывается уже распространилась за пределами ТГ каналов, которые я анализирую. В 2х словах как я это вижу. Генералы боятся провала, потому что впоследствии их ждут жестокие репрессии, все хотят вернуть милую зону комфорта, когда достаточно было красивых отчётов и впечатляющих парадов. К войне никто не готов, как и потерять награбленное.

Среди рядового состава панические настроения подогреваются слухами что со стороны Украины с ними воюет 150 тысячная армия, про колоссальное количество оружия предоставленного странами НАТО, вплоть до того что с ними воюет весь мир. Слухи распускают те кто панически боится боевых действий, их насильно вытащили на передок, где они распространяют эту заразу. Если раньше им не особо верили, то после крейсера Москва рядовой русский солдат уже верит во что угодно.
vitaliian
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