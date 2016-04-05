vitaliian написав:Одни говорят их не победить надо прекращать, пока нам всю армию не перебили.
Сегодня на тг канале Генерал свр вышел такой материал:
... В субботу утром Николай Патрушев предоставил президенту России Владимиру Путину обращение, в письменном виде, от нескольких представителей Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое было передано президенту через Патрушева в обход начальника Генштаба Валерия Герасимова. Общий смысл обращения- это просьба пересмотреть планы "спецоперации", отказавшись от наступательных действий, которые могут повлечь большое количество бессмысленных жертв среди российских военных и не приведут к достижению поставленных целей. По мнению этой группы лиц дальнейшее проведение "спецоперации" на территории Украины вызовет серьёзный кризис в армии и поставит под вопрос возможности Вооруженных сил адекватно отвечать на вызовы, с которыми Россия столкнется уже в ближайшее время.
Также, Патрушев передал президенту аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности. Эксперты, участвующие в подготовке доклада, мягко говоря сомневаются в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по «восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины». Эксперты указывают на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии.
паника мы проигрываем Украине оказывается докатилась и до генералитета
Как это вижу я. Генералы боятся провала, потому что впоследствии их ждут жестокие репрессии, все хотят вернуть милую зону комфорта, когда достаточно было красивых отчётов и впечатляющих ТВ зрителя парада 2й армии мира. Деньги, слава, почет, звания текли рекой А к войне оказалось никто не готов, равно как и потерять награбленное.
Среди рядового состава панические настроения подогреваются слухами что со стороны Украины воюет 150 тысячная армия, про колоссальное количество оружия предоставленного странами НАТО, вплоть до того, что с ними на стороне ВСУ воюют представители всех армий мира.
Слухи распускают те, кто панически боится боевых действий, их насильно вытащили на передок, где они распространяют паническую заразу.
Если раньше им не особо верили, то после крейсера Москва рядовой русский солдат уже верит во что угодно, даже в привидения
vitaliian Также, Патрушев передал президенту аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности. Эксперты, участвующие в подготовке доклада, мягко говоря сомневаются в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по «восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины». Эксперты указывают на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии. Надо сказать, что анонс текстов Патрушев делал нейтрально, явно желая увидеть реакцию президента. Реакция Путина на доклад экспертов была, дескать ерунда, "всё под контролем, продолжаем". А по обращению представителей Генштаба Путин вернул его Патрушеву сказал: "разберитесь и доложите". Фамилии подписавших обращение к президенту генералов мы опубликуем как только будем понимать какая реакция последует на это обращение. Эти и другие события мы обсудим во вторник 19 апреля у нас на ютуб канале. Подписывайтесь чтобы не пропустить самое важное.
Ukrainian написав:. Реакция Путина на доклад экспертов была, дескать ерунда, "всё под контролем, продолжаем
проблема в том что Путин не на передке продолжает, а те кто на передке от этой идеи не в восторге. От кого из них зависит результат? Поэтому мнение путина я вообще не освещаю. Последнее своё решение он принял 24.02 теперь он заложник этой ситуации и от него мало что зависит.
Умирать за бредовые идеи желающих не осталось. Лапша что украинская армия слабая и сопротивления не будет - не работает, эту лапшу даже Соловьев со Скабеевой больше не распространяют.
Интересно что официальная позиция Минобороны России не подтверждает, что крейсер подбили именно украинские ракеты. Но вся РФ включая стариков и младенцев почему то лучше Минобороны это знает.
Да протестовать их нарот не будет, он морально слаб для этого, но в том что власть их наепывает очень сильно догадывается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав: Его несовпадение с мнением большинства судей поясняется всего лишь тем, что нельзя же было в юридическом тексте решения Евросуда отразить политическую подоплеку несогласия конституционного суда Италии с прецедентной практикой применения Евросудом Конвенции, а вот в особом мнении это можно сделать. Кроме того, вместе с конституционным судом Италии в оппозиции к Евросуду находится и конституционный суд России. Но поскольку это решение Евросуда было принято против Италии, то предупредить и конституционный суд России под раздачу можно было лишь в особом мнении (пункт 70).
политические оценки точно так же не должны и не могут иметь вес в суде. Так что, роль "особого мнения" остаётся сугубо академической ("отдельные специалисты трактуют это так, но эта точка зрения не является доминирующей").
vitaliian “У Кремінній вже всередині точаться бої, туди увійшла російська армія. Там величезна кількість техніки, зараз це найгарячіша точка. Ми просили людей евакуюватись, планували виїзди, але за ніч буквально все змінилося”, – повідомив Гайдай.
vitaliian написав:Поэтому мнение путина я вообще не освещаю. Последнее своё решение он принял 24.02 теперь он заложник этой ситуации и от него мало что зависит.
ага, именно поэтому военные и гражданские чиновники строчат ему доклады и ждут его решения.
Думаете Гитлер в 1945 не понимал что проигрывает войну? Когда человек сам заложник ситуации, он уже мало на неё влияет. Прекратив войну без большой победы пуйло снесет его собственный нарот, который увидит место сильного президента голого больного и слабого короля. Таких царей в РФ не любят и публично чморят (Николай 2й)
Продолжать брать Киев и Львов, его снесет собственная армия, перед которой ставятся невыполнимые задачи. Кого он больше боится, на той стороне и играет. Но обе позиции проигрышные. Единственная не проигрышная позиция "вечная война" или замороженный конфликт. Тогда вроде и армия не гибнет и Львов потихоньку берут, по 1 см в год.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 09:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Поэтому мнение путина я вообще не освещаю. Последнее своё решение он принял 24.02 теперь он заложник этой ситуации и от него мало что зависит.
ага, именно поэтому военные и гражданские чиновники строчат ему доклады и ждут его решения.
Думаете Гитлер в 1945 не понимал что проигрывает войну? Когда человек сам заложник ситуации, он уже мало на неё влияет. Прекратив войну без большой победы пуйло снесет его собственный нарот, который увидит место сильного президента голого больного и слабого короля. Таких царей в РФ не любят и публично чморят (Николай 2й)
Продолжать брать Киев и Львов, его снесет собственная армия, перед которой ставятся невыполнимые задачи. Кого он больше боится, на той стороне и играет. Но обе позиции проигрышные.
Смысл в том, что даже в безнадежной ситуации можно принять политическое решение о прекращении, а можно продолжать кидать армию на убой. И в случае РФ это явно не будет решение "снизу".