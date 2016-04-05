Додано: Пон 18 кві, 2022 09:19

juristkostya написав: в случае РФ это явно не будет решение "снизу". в случае РФ это явно не будет решение "снизу".

Дерипаска замахнулся на политические устои системы, потому что его предложения по выходу из кризиса через уход от существующей модели государственного капитализма с многократным сокращением силового аппарата, амнистией бизнеса и ставкой на свободу предпринимательства с соответствующими изменениями в законодательстве – это ни что иное, как радикальная смена курса, которую невозможно себе представить в нынешней матрице и с сегодняшним руководством. С одной стороны, про свободу предпринимательства в последнее время заговорили и с официальных верхов, но без радикальных перемен это воспринимается как фигура речи. Дерипаска же идет дальше, предупреждая, что «отсидеться, как в 2014-ом году, не получится», и что сейчас стране нужны настоящие кризис- менеджеры. Из его слов следует, что дело- швах, система исчерпала свои возможности сопротивления, и для спасения страны требуются уже совсем другие шаги, а не только проекты реализации лунной программы. Отдельный вопрос – верит ли сам Дерипаска в осуществимость своих предложений, которые, безусловно, звучат здраво, хотя, возможно, уже и запоздали, потому что ситуация приближается к таким своим пределам, которые не предполагают хороших реформаторских вариантов. Кроме того, очевидно, что система власти решительно настроена на самосохранение при любых раскладах, что требует умножение ставок на избранную консервативную позицию.

на этом форуме я заметил такую тенденцию что харьковчане считают пуйло сильным президентом. Не знаю какие СМИ вы читаете, но это далеко не так. Он слабый, трусливый и неуверенный в себе человек. Чтобы это скрыть ему придуман имидж мачо, где он летает на истребителе, ездит верхом на медведе и забирает чужие территории без единого выстрела. Есть тысячи фактов его слабости, тот же 5 метровый стол, это 5 этажный страх, что его убьют отравленным шприцом или спреем.В частности он боится Кадырова. Это общеизвестный факт.Решение назревает где то между группами влияния Герасимова и Патрушева. Причем олигархи (которых умножили на ноль) на стороне Патрушева. Снизу - рабы, если хозяева им скажут резать друг друга, начнется резня.Дерипаска не последний человек в РФ а среди "новых реформаторов" наверное первый.