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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:53
Ukrainian написав:
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Реакция Путина на доклад экспертов была, дескать ерунда, "всё под контролем, продолжаем
проблема в том что Путин не на передке продолжает, а те кто на передке от этой идеи не в восторге. От кого из них зависит результат? Поэтому мнение путина я вообще не освещаю. Последнее своё решение он принял 24.02 теперь он заложник этой ситуации и от него мало что зависит.
Умирать за бредовые идеи желающих не осталось. Лапша что украинская армия слабая и сопротивления не будет - не работает, эту лапшу даже Соловьев со Скабеевой больше не распространяют.
Интересно что официальная позиция Минобороны России не подтверждает, что крейсер подбили именно украинские ракеты. Но вся РФ включая стариков и младенцев почему то лучше Минобороны это знает.
Да протестовать их нарот не будет, он морально слаб для этого, но в том что власть их наепывает очень сильно догадывается.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:57
Igneus написав:
Его несовпадение с мнением большинства судей поясняется всего лишь тем, что нельзя же было в юридическом тексте решения Евросуда отразить политическую подоплеку несогласия конституционного суда Италии с прецедентной практикой применения Евросудом Конвенции, а вот в особом мнении это можно сделать.
Кроме того, вместе с конституционным судом Италии в оппозиции к Евросуду находится и конституционный суд России. Но поскольку это решение Евросуда было принято против Италии, то предупредить и конституционный суд России под раздачу можно было лишь в особом мнении (пункт 70).
политические оценки точно так же не должны и не могут иметь вес в суде.
Так что, роль "особого мнения" остаётся сугубо академической ("отдельные специалисты трактуют это так, но эта точка зрения не является доминирующей").
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:58
vitaliian
“У Кремінній вже всередині точаться бої, туди увійшла російська армія. Там величезна кількість техніки, зараз це найгарячіша точка. Ми просили людей евакуюватись, планували виїзди, але за ніч буквально все змінилося”, – повідомив Гайдай.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:03
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:05
vitaliian написав:
Поэтому мнение путина я вообще не освещаю. Последнее своё решение он принял 24.02 теперь он заложник этой ситуации и от него мало что зависит.
ага, именно поэтому военные и гражданские чиновники строчат ему доклады и ждут его решения.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:06
vitaliian написав:
А что изменилось
Ukrainian написав:
туди увійшла російська армія
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:10
juristkostya написав: vitaliian написав:
Поэтому мнение путина я вообще не освещаю. Последнее своё решение он принял 24.02 теперь он заложник этой ситуации и от него мало что зависит.
ага, именно поэтому военные и гражданские чиновники строчат ему доклады и ждут его решения.
Думаете Гитлер в 1945 не понимал что проигрывает войну? Когда человек сам заложник ситуации, он уже мало на неё влияет. Прекратив войну без большой победы пуйло снесет его собственный нарот, который увидит место сильного президента голого больного и слабого короля. Таких царей в РФ не любят и публично чморят (Николай 2й)
Продолжать брать Киев и Львов, его снесет собственная армия, перед которой ставятся невыполнимые задачи. Кого он больше боится, на той стороне и играет. Но обе позиции проигрышные. Единственная не проигрышная позиция "вечная война" или замороженный конфликт. Тогда вроде и армия не гибнет и Львов потихоньку берут, по 1 см в год.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:15
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Поэтому мнение путина я вообще не освещаю. Последнее своё решение он принял 24.02 теперь он заложник этой ситуации и от него мало что зависит.
ага, именно поэтому военные и гражданские чиновники строчат ему доклады и ждут его решения.
Думаете Гитлер в 1945 не понимал что проигрывает войну? Когда человек сам заложник ситуации, он уже мало на неё влияет. Прекратив войну без большой победы пуйло снесет его собственный нарот, который увидит место сильного президента голого больного и слабого короля. Таких царей в РФ не любят и публично чморят (Николай 2й)
Продолжать брать Киев и Львов, его снесет собственная армия, перед которой ставятся невыполнимые задачи. Кого он больше боится, на той стороне и играет. Но обе позиции проигрышные.
Смысл в том, что даже в безнадежной ситуации можно принять политическое решение о прекращении, а можно продолжать кидать армию на убой. И в случае РФ это явно не будет решение "снизу".
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:19
juristkostya написав:
в случае РФ это явно не будет решение "снизу".
на этом форуме я заметил такую тенденцию что харьковчане считают пуйло сильным президентом. Не знаю какие СМИ вы читаете, но это далеко не так. Он слабый, трусливый и неуверенный в себе человек. Чтобы это скрыть ему придуман имидж мачо, где он летает на истребителе, ездит верхом на медведе и забирает чужие территории без единого выстрела. Есть тысячи фактов его слабости, тот же 5 метровый стол, это 5 этажный страх, что его убьют отравленным шприцом или спреем.
В частности он боится Кадырова. Это общеизвестный факт.
Решение назревает где то между группами влияния Герасимова и Патрушева. Причем олигархи (которых умножили на ноль) на стороне Патрушева. Снизу - рабы, если хозяева им скажут резать друг друга, начнется резня.
Дерипаска замахнулся на политические устои системы, потому что его предложения по выходу из кризиса через уход от существующей модели государственного капитализма с многократным сокращением силового аппарата, амнистией бизнеса и ставкой на свободу предпринимательства с соответствующими изменениями в законодательстве – это ни что иное, как радикальная смена курса, которую невозможно себе представить в нынешней матрице и с сегодняшним руководством. С одной стороны, про свободу предпринимательства в последнее время заговорили и с официальных верхов, но без радикальных перемен это воспринимается как фигура речи. Дерипаска же идет дальше, предупреждая, что «отсидеться, как в 2014-ом году, не получится», и что сейчас стране нужны настоящие кризис- менеджеры. Из его слов следует, что дело- швах, система исчерпала свои возможности сопротивления, и для спасения страны требуются уже совсем другие шаги, а не только проекты реализации лунной программы. Отдельный вопрос – верит ли сам Дерипаска в осуществимость своих предложений, которые, безусловно, звучат здраво, хотя, возможно, уже и запоздали, потому что ситуация приближается к таким своим пределам, которые не предполагают хороших реформаторских вариантов. Кроме того, очевидно, что система власти решительно настроена на самосохранение при любых раскладах, что требует умножение ставок на избранную консервативную позицию.
Дерипаска не последний человек в РФ а среди "новых реформаторов" наверное первый.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 09:30, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:24
vitaliian написав: juristkostya написав:
в случае РФ это явно не будет решение "снизу".
на этом форуме я заметил такую тенденцию что харьковчане считают пуйло сильным президентом. Не знаю какие СМИ вы читаете, но это далеко не так. Он слабый, трусливый и неуверенный в себе человек. Чтобы это скрыть ему придуман имидж мачо, где он летает на истребителе, ездит верхом на медведе и забирает чужие территории без единого выстрела. Есть тысячи фактов его слабости, тот же 5 метровый стол, это 5 этажный страх, что его убьют отравленным шприцом или спреем.
ещё раз: именно ему пишут докладные и ожидают решения. Значит, никто другой не готов взять ответственность. Вот такой факт, надо из него исходить, независимо от личного отношения.
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