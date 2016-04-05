3:45 т.е. Порошенко всё таки пиарится а не помогает стране. Зачёт!
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Додано: Пон 18 кві, 2022 10:11
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так оно нам на руку, орки во главу угла ставят сложние погодние условие и свое бессилие перед стихией. они-с боролись за живучесть. из оследних сил - но СТИХИЯ СИЛЬНЕЕ. Ракетний удар по мацкве - НЕ ПРИЗНАЮТ, теперь и в головах чевастопольцев вапрос - ГДЕ ШТОРМ блд, ШТОРМ ГДЕ? ВЕдь "бил только пожар".
PS Есть более качественное фото и на них видно , корабль смачно словил пробоину, и вся живучесть сводилась ко времени - когда потоки води утянут мацкву на дно, насоси откачивали воду до последнего.
ps1
Можно зайти на канал и НАСТАВИТЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ , дань признания защитникам.
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:50
Краще б усі слуги так само "піарились". Ще краще - усі роки до війни, то може й війни зараз не було б, якби кацапи бачили, що у нас на озброєнні достатньо Нептунів, Сапсанів і Вільх... А так - "маємо те, що маємо".
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не здивовний, що багато хто як захотіли так і собі й інтерпретували.
Звісно, мова не про заперечення холокосту і злочинів нацистів. Мова про те, що німці не заявляли, що Франція, Англія, та навіть Польща і інші - "вигадані країни з вигаданою мовою й культурою, а насправді ми одиннарот". Навіть епізод з Судетами не тягне на такий маразм.
І досягнення Німеччина мала цілком реальні, а не фейкове "вялічіє".
І якщо за часів Другої Світової Німеччина і срср були два осереддя світового зла, що розпалили світову війну як союзники, то за результатами війни срср став навіть ще більшим злом, ніж нацизм, бо вписався у ряди переможців, його злочини залишилися безкарними й багато дотепер прихованими. І рашка, як викидень з трупа срср, перейняла в себе гірші риси і нацистів і срср.
Щодо того, що російське суспільство хворе, і давно, включно з усіє. їхньою "культурою", є гарна стаття
(переклад можна пошукати наприклад тут
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:06
Казахи срывают концерты Сабурова в сша
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:10
Якщо брати аналогію то у нас зараз не 1945, а приблизно 1942.
У пу є купа варіантів:
1. Мир/перемир'я, відведення військ на рубежі 24.02.2022. Наша влада на це піде, я не сумніваюсь.
2. Стати в глуху оборону на поточних рубежах і фактично визнати що захоплена територія - це не територія України.
3. Подальші спроби наступу.
4. Повноцінна війна. Тобто мобілізація і т.д. і т.п.
5. Застосування ядерної зброї. Тут можливі варіації:
а)тактична проти України
б)тактична проти іншої країни
в)стратегічна
Як бачимо варіантів море і на сьогодні усі можливі(окрім 5в).
На мої думку зараз пу обрав варіант 3+2. Тобто захоплення Донецької і Луганської областей(до 9 травня) + оборона + Подальше підписання миру на таких кордонах.
Він може "віддати" Херсон, Харківську область, але Дон/Луг його, прохід до Криму його. З такими умовами миру він може вийти "в світ" і фактично перекласти умову закінчення війни на Україну.
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:14
это равносильно поражению. От него ждали не Херсона с Мариуполем. А Киева, Одессы и Львова. Это как посылали гонца за конём, а вернулся гонец с котом. Херсон - признак слабости армии рф, а не её силы. То что у 2й армии мира нет сил взять Киев понимают все, как горячие так и остывшие головы. А если не удержат Херсон, пуйло вообще уважать перестанут. От любви рабов до ненависти один шаг.
Я думаю самая точная аналогия это 1я мировая, когда русская армия с генералитетом всбунтовались против слабого царя. Первое серьезное поражение - отход от Киева, второе - крейсер Москва. Для бунта этого мало, но тенденция есть, следующий этап освобождение Херсона и ликвидация ордло.
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